汐止快篩網路預約滿 有企業員工篩檢保安心

汐止區體育場機動快篩站從8日成立後，這兩天網路預約的180個名額都額滿，不過，還是有少數民眾爽約，汐止區公所除了呼籲民眾普篩，現場也有不少民眾是公司要求來做篩檢，花時間快篩給公司交待自己也安心。

汐止區體育場機動快篩站啟動第三天，整個流程已經上軌道，像第一天大排長龍的情況已經改善很多，十點以後幾乎已經不用排，網路預約直接前往掛號處，至於現場名額則是先填寫資料，一樣是掛號後就到篩檢處快篩，接著到一旁等30分鐘後結果，根據了解，這兩天網路預約都額滿，其中有不少是公司行號要求員工也來做快篩。

民眾說，因為公司有同事的家人最近發高燒，所以全公司都來做篩檢，自己也覺得有需要，因為現在有很多無症狀，覺得普篩是變好的。另一位保全公司的民眾也說，公司請我們來快篩，自己是有點懶，但是公司有規定就來，今天有很多同事都來快篩。

汐止區長陳健民指出，汐止的篩檢站從8日成立到現在，每天是網路預約180名，現場20個人，目前每天的網路預約都是滿的，而這個星期六日跟端午節連續三天是沒有提供快篩服務，接下來的服務會在下星期二再開始，大家可以上汐止國泰醫院網站做預約。

陳健民表示，快篩站的成立就是希望大家儘量出來做廣篩、普篩，也鼓勵各公司行號各企業，鼓勵員工多出來，大家一起將有可能像是無症狀或是帶原者，透過快篩把他找出來，阻斷病毒傳播。