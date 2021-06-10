淡水地方各界動起來 捐贈篩檢亭助防疫

為了防堵新北市疫情擴散，新北市政府在淡水區馬偕社區設立篩檢站，為了挺醫護人員，淡水第一信用合作社、淡水獅子會以及淡水清水巖祖師廟，都各捐一座近百萬元的正壓戶外採檢亭，以協助提升採檢量能，一起攜手對抗疫情。

淡水馬偕醫院副院長洪大川表示，這次有淡水在地三個企業與社團相當熱心都捐了正壓戶外採檢亭，目前在篩檢站當中使用的是淡水一信，另一座則是擺放在馬偕恩典樓前棟入口旁，未來進入醫院都得要篩檢使用。

淡水一信總經理劉啟超表示，為了發揮取之於地方用之於社會的精神，特別捐了這一座檢疫亭，希望提供醫護篩檢能量，來一起齊心對抗疫情。

由於正壓戶外採檢亭一座都是近百萬元的價格，裡頭除了有兩個出入口，可以一次採檢2位受檢者，另外也有冷氣讓醫護遮風擋雨，也不會悶熱，最重要的就是採用正壓氣流，空氣向外流通，讓裡面的採檢人員保持安全。對於在地企業所捐助的設備，院方也表示感謝