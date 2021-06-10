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金山區擴大封閉景點 老街鴨肉店暫停營業
行政院宣布延長全國三級警戒管制到6月28日，金山區公所近來巡查發現觀光景點人潮有增多趨勢，為此擴大封閉水尾停車場，並針對磺清路段加強管制，還有針對民眾最愛蒞臨的老街鴨肉名店，區公所與店家溝通後，店家也決定暫停營業到6月28日，共體時艱期盼能戰勝疫情。
金山區長廖武輝表示，全國三級警戒管制延長，區內在防疫升三級警戒後封閉的景點將也會延到6月28日，此外近來巡檢時發現，景點有人潮回流的情況，像是水尾停車場出現民眾聚集觀浪、清水農地連花田也有賞花民眾，因此擴大封閉水尾停車場，並且加強控管蓮花田賞花的人流，避免群聚造成防疫破口。
此外金山老街著名鴨肉店也是遊客到金山最愛蒞臨的名店，擔心人潮造成群聚，經過公所與店家溝通後，店家將不再提供外帶服務，自主暫停營業至6月28日，共體時艱期盼能戰勝疫情。
金山區公所與分局每日進行多次聯合巡查及防疫宣導，金山清潔隊針對重點區域及路段固定每日清消，而金山區第一公有市場進行實聯制及人流管控，區長廖武輝也提醒接下來的端午連假是控制疫情的關鍵，民眾非必要不要外出，外出時務必全程配戴口罩，團結來抗疫。
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