快訊

解盲出爐！高端疫苗二期臨床主試驗「血清陽轉率達99.8%」

食藥署公布國產疫苗EUA標準 專家教你看懂關鍵

多區醫院爆院內感染 新北市：升級裝備、加強篩檢

聯合報 / 記者張哲郢張睿廷江婉儀／新北即時報導
新北市衛生局長陳潤秋。記者江婉儀／攝影
新北市衛生局長陳潤秋。記者江婉儀／攝影

新北市最早從5月中旬亞東醫院爆出院內感染，到今日雙和醫院、恩主公醫院院內感染，已經多起醫院大規模染疫事件，衛生局表示，會希望醫院升級醫護人員防護裝備，並提高篩檢頻率。

恩主公醫院累積7人確診含1死，對象包括病人、看護、照服員與護理師；雙和醫院則是4名病人、3名陪病者與2名護理師，共計9人確診。

市長侯友宜表示，當醫院爆出感染時，都會回報給衛生局，就會啟動清空並擴大匡列採檢，情況都在掌握中。

若同時間醫院接連爆出院內感染，衛生局回應，發生感染後需要清空，每個醫院都會提出計畫，其中量能降載也是一部分。

衛生局長陳潤秋表示，PCR陰轉陽是最大隱憂，因此希望各醫院能加強篩檢頻率，對醫護同仁裝備也要再提升，新北在醫療資源上一定會無虞提供給醫院。

陳潤秋透露，目前雙和醫院感染情形還在調查中，恩主公醫院已經確定確診者都曾和指標個案在同一空間，本來病毒就有潛伏期，有時候自己染疫但還沒症狀，因此才需要14天隔離來觀察。

衛生局 護理師

延伸閱讀

三重醫打過疫苗仍染疫亡 新北：可能保護力還沒出來

新北：第一類醫事人員尚有1.5萬名未接種疫苗

侯友宜：國產疫苗越公開透明 絕對是贏得民眾信任關鍵

「床位一開就補上」 新北衛生局：醫療量能仍緊繃

相關新聞

有負壓隔離艙卻不用 新北消防局：對抗伊波拉才會用

新北市有民代去年媒合民間捐了14具「移動式負壓隔離艙」，現在遭質疑為何都擺在消防局內，沒有拿出來防疫。新北市消防局長黃德...

物流塞爆！北市放寬計程車可載送貨物及外送餐點

因疫情嚴峻，很多人不敢出門，生活用品和餐飲都靠物流外送，導致物流配送能量幾近飽和，生鮮食品已不再接單，造成很多民眾的不便...

多區醫院爆院內感染 新北市：升級裝備、加強篩檢

新北市最早從5月中旬亞東醫院爆出院內感染，到今日雙和醫院、恩主公醫院院內感染，已經多起醫院大規模染疫事件，衛生局表示，會...

恐有民眾趁端午節出遊 侯友宜：已經責成29區公所管控

端午假期將至，民眾擔憂大家會趁這段期間出來遊玩。新北市長侯友宜表示，他已經責成29區公所要做好監控，也拜託市民這段期間能...

金山區中山路銑鋪改善 增機慢車優先道改善機汽車爭道

新北市金山區中山路是金山地區最主要交通要道之一，金山區公所為改善金山區通行環境，辦理道路銑鋪改善工程，近日已經完成，民眾...

新北成立遠距關懷平台 入住集中檢疫所人人有血氧機拿

新北市長侯友宜今日宣布，成立「遠距關懷虛擬病房平台」，未來凡是入住集中檢疫中心或居家隔離者，都會發放溫度計、血氧機，並透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。