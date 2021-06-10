多區醫院爆院內感染 新北市：升級裝備、加強篩檢

新北市最早從5月中旬亞東醫院爆出院內感染，到今日雙和醫院、恩主公醫院院內感染，已經多起醫院大規模染疫事件，衛生局表示，會希望醫院升級醫護人員防護裝備，並提高篩檢頻率。

恩主公醫院累積7人確診含1死，對象包括病人、看護、照服員與護理師；雙和醫院則是4名病人、3名陪病者與2名護理師，共計9人確診。

市長侯友宜表示，當醫院爆出感染時，都會回報給衛生局，就會啟動清空並擴大匡列採檢，情況都在掌握中。

若同時間醫院接連爆出院內感染，衛生局回應，發生感染後需要清空，每個醫院都會提出計畫，其中量能降載也是一部分。

衛生局長陳潤秋表示，PCR陰轉陽是最大隱憂，因此希望各醫院能加強篩檢頻率，對醫護同仁裝備也要再提升，新北在醫療資源上一定會無虞提供給醫院。

陳潤秋透露，目前雙和醫院感染情形還在調查中，恩主公醫院已經確定確診者都曾和指標個案在同一空間，本來病毒就有潛伏期，有時候自己染疫但還沒症狀，因此才需要14天隔離來觀察。