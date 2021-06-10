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為防疫貢獻 新北議員捐千份快篩試紙、免費為社區消毒
本土疫情升溫，近來多個社區陸續發現確診個案，但環保局因規定不能進入私人大樓消毒，新北市議員陳明義自己出資，總計為400多個社區消毒環境；另外市議員陳偉杰今天捐贈1000份「新冠病毒抗原快篩試劑」給新北市衛生局，陳偉杰表示，這是呼應市府擴大篩檢政策，期待盡速控制疫情。
陳明義表示，5月11日出現第一例本土病例後，他主動出資請專業環保消毒公司協助五股、泰山、林口共400多個社區進行消毒作業。五股累積確診人數破百， 他一直在思考能做些什麼，才能為第一線防疫工作的人員減輕一些壓力，於是發想出「疫清專案」，請專業的環保公司專業人員，針對社區的公共空間、電梯，梯廳及垃圾、回收間等區域為社區提供免費「二氧化氯」消毒殺菌的服務。
陳明義表示，這段時間感謝所有清潔隊背負壓力，在人力吃緊的狀態下，擔起各里各角落的清潔消毒的工作，所以他回饋鄉里，解決最基本也最實際的民眾需求及恐慌。另外端午節將至，也買了3000顆古早味肉粽，送給新莊、五股、泰山、林口第一線防疫人員，表達對基層同仁滿滿的感謝與祝福。
另外，因疫情影響醫療物資需求升高，陳偉杰與市政顧問王淄岑、蔡葉偉、楊飛龍、及萬林工業董事長王木坤等地方善心人士，今天捐贈1000份「新冠病毒抗原快篩試劑」給衛生局，並向抗疫人員致上敬意，表達齊心抗疫的決心。
陳偉杰表示，這是繼去年第二度在新冠病毒疫情下度過端午節，醫療檢疫要交由專業人員來進行，本次活動致贈「新冠病毒抗原快篩試劑」給衛生局，是在多位市府顧問與社會賢達的相邀下共同進行，目的即呼應新北市政府政策藉由擴大篩檢，及早發現染疫，迅速隔離病源，阻絕病毒傳染，以期盡速控制疫情。
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