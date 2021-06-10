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金山區中山路銑鋪改善 增機慢車優先道改善機汽車爭道
新北市金山區中山路是金山地區最主要交通要道之一，金山區公所為改善金山區通行環境，辦理道路銑鋪改善工程，近日已經完成，民眾反映改善後開起來舒適安全、平坦。
金山區長廖武輝表示，特別感謝議員白珮茹爭取經費，這次改善特別選用1英吋改質Ⅲ型瀝青更耐磨，改善長度472.5公尺，總銑鋪面積為5900平方公尺，原中山路有不少管線單位的人孔蓋，為避免不同單位重覆開挖引起民怨，在施工前已先與相關單位協調，商請先下降調整人孔蓋，待路面刨除重鋪工程完成後，再將太低的人孔蓋提高，讓路面更平整。
廖武輝並說，未來公所將持續針對交通要道，改善用路環境，打造更安全且舒適便利的生活環境。
金山區公所表示，中山路改善工程3月起多次召集相關單位研議，將使用已久的破損路面全數更新，改善凹凸不平和積水問題，也一併改善相關交通指引標線，並特別畫設機慢車優先道，改善「機汽車爭道情形」及「臨時違規停車情形」，並配合調整路幅，提昇洩水坡度，避免道路遇雨積水情形，市民及機汽車族有更舒適及安全的用路環境。
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