新北成立遠距關懷平台 入住集中檢疫所人人有血氧機拿

新北市長侯友宜今日宣布，成立「遠距關懷虛擬病房平台」，未來凡是入住集中檢疫中心或居家隔離者，都會發放溫度計、血氧機，並透過線上系統可用視訊、搜尋、監測身體狀況；另外新北聯合醫院也推動血氧雲端平台，若血氧出現異常透過手機簡訊就能通知。

侯友宜拿出外國數據統計，指出若血氧低於92％時，建議1小時內就要就醫，否則5天內死亡率會增加14.33％，就是俗稱「快樂缺氧」。侯友宜還說，這次死亡案例中有11.8％都是因快樂缺氧而死亡。

為避免快樂缺氧現象頻出，侯友宜宣布成立遠距關懷虛擬病房平台，只要入住集中檢疫所或居家隔離者，都能拿到溫度計、血氧機，會有專人透過平台監測，自己也能查詢血氧狀態。

另外新北聯合醫院上線的雲端血氧平台，會透過智慧血氧機搭配專用手機，如果數值異常就會發出警訊，即時監測。