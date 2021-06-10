聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北成立遠距關懷平台 入住集中檢疫所人人有血氧機拿
新北市長侯友宜今日宣布，成立「遠距關懷虛擬病房平台」，未來凡是入住集中檢疫中心或居家隔離者，都會發放溫度計、血氧機，並透過線上系統可用視訊、搜尋、監測身體狀況；另外新北聯合醫院也推動血氧雲端平台，若血氧出現異常透過手機簡訊就能通知。
侯友宜拿出外國數據統計，指出若血氧低於92％時，建議1小時內就要就醫，否則5天內死亡率會增加14.33％，就是俗稱「快樂缺氧」。侯友宜還說，這次死亡案例中有11.8％都是因快樂缺氧而死亡。
為避免快樂缺氧現象頻出，侯友宜宣布成立遠距關懷虛擬病房平台，只要入住集中檢疫所或居家隔離者，都能拿到溫度計、血氧機，會有專人透過平台監測，自己也能查詢血氧狀態。
另外新北聯合醫院上線的雲端血氧平台，會透過智慧血氧機搭配專用手機，如果數值異常就會發出警訊，即時監測。
侯友宜認為，這是參考英國防疫經驗，當有狀況時再送醫，不但能降低死亡率，還能縮短確診者在醫院時間，減輕醫療量能負擔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言