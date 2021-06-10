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疫情三級警戒延長 新北計程車駕駛人執業分區測驗順延
新冠肺炎疫情持續發燒，中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒延長至6月28日，新北市警局交通大隊配合防疫，原定110年6月17日、18日舉辦的計程車駕駛人執業前分區測驗延期辦理，待三級警戒解除後另行公告測驗時間，請隨時注意網站公告。（https：//www.traffic.police.ntpc.gov.tw/）
新北交大表示，目前疫情嚴峻未見紓緩，計程車執業前測驗延期辦理，是為了避免報考民眾群聚而有染疫風險，等待疫情緩和或三級警戒解除後，將加速辦理駕駛人執業測驗，使民眾的不便降到最低。
為服務計程車駕駛人，有關計程車執業登記證查驗、換證等業務仍正常辦理。為落實防疫工作，在計程車服務中心需量測體溫、酒精消毒、出入分流管制、實聯制，另為保護洽公運匠，於服務中心入口設置次氯酸水霧的清消隧道，可除去附著衣物上病菌，降低感染風險。
新北交大提醒，計程車駕駛朋友如因防疫隔離、就醫等不可抗力因素逾期，可於原因消失後3個月內，持相關證明到新北交大補辦即可，疫情期間洽公過程諸多不便，希望民眾能諒解與支持。
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