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驚！新北果菜市場塞滿拍賣人潮 將有紅龍拉開距離
新北果菜市場日前被質疑不少人未戴口罩，新北果菜公司祭出若有違反防疫規定，會處罰3天不可進場，再犯延長至10天不可進場，第三次就取消進場資格。不過仍有民眾指出，拍賣現場仍擠滿一堆人，沒有間隔、社交距離恐成為防疫破口。
雙北新冠肺炎疫情嚴峻，政府祭出不少防疫措施，也希望民眾能夠低度活動，但民眾所需的相關物資仍持續運作，像是果菜市場的拍賣等，都是民眾所需要的民生物資，不過管制上面臨很大挑戰。
有民眾指出，三重果菜市場凌晨2點到4點進行果菜拍賣，現場入口雖有量體溫，但進入到市場內後，所有的攤商幾乎都擠在一起，人與人沒有間隔，擔心會成為防疫漏洞。
新北果菜公司指出，這2天因初一十五的四果日人與貨物較大，平時約600多噸的貨物量，這2天都達到700多頓，空間被貨物佔滿，才會看起來人與人間隔較相近，近期有針對這狀況規劃改善方式。
新北果菜公司說，現場地板已有標註點，要求人與人有間隔外，未來會在現場拉起紅龍將人的距離拉開，且貨物不管制人流會管制，並拉長拍賣時間，另外也針對不同貨物分散拍賣時段，同時呼籲攤商快速購買、快速離開。
另外新北果菜市場總經理江惠貞日前也表示，果菜市場已公告，不論是承銷商還是搬運工等，如果有違反防疫規定，會處罰3天不可進場，再犯延長至10天不可進場，第3次就取消進場資格。
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