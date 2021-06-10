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新北出動首支機動篩檢隊 侯友宜：拜託快來篩
新北市今日成立首支機動篩檢隊，由亞東醫院改裝專車後，直接到現場服務，首站前往樹林區猐寮市民活動中心設置，會視民眾篩檢情況調整服務地點，預計以3天為1周期。市長侯友宜表示，機動篩檢站、隊會不斷地廣設，要盡早找出隱藏的傳播鏈。
侯友宜指出，機動篩檢隊是由醫療專車改裝裡面，變成臨時的移動式篩檢站，可以進到社區里鄰為市民廣篩。
衛生局指出，這次機動篩檢隊可快篩也可PCR檢測，且能隨時調整要全面快篩還是兩者並行，規模像是量能較小但機動性較高的機動篩檢站。
衛生局表示，機動篩檢隊將以3天為一個周期方式，迅速移動新北市各區提供服務，若遇特殊情況也能隨時調整。
侯友宜說，拜託市民趕快出來廣篩，才能夠找到隱形的傳播鏈，讓傳播鏈斷掉。侯友宜舉昨日篩檢4411人找出32人呈陽性，若沒有找出來，就會在社區不斷傳染下去。
侯友宜表示，移動式的機動篩檢隊會不斷到里鄰為大家服務，大家一起站出來，顧好自己的身體也顧好別人的身體。
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