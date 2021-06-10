淡海輕軌拚防疫 新北2業者無償捐抗病毒科技

新北捷運公司與耐比傑國際、美德醫療合作，在淡海輕軌紅樹林站內、車廂貼上「抗病毒防護膜」讓病菌不易存活，另也有「抗病毒噴霧」抑制病毒並形成保護膜。新北捷運公司說，預計6月底前將技術運用在全線14個車站、列車，打造全面性的防疫抗病毒路網系統。

雙北疫情升溫，民眾除了減少外出、居家辦公外，仍有部分民眾需要通勤上班，因此搭乘大眾運輸工具更注重防疫措施，新北捷運公司與新北在地企業合作，為淡海輕軌增設科技防疫，讓民眾安心搭乘。

新北捷運公司指出，耐比傑國際提供未上市的「抗病毒防護膜」，在紅樹林站的電梯面板、售票機、刷卡機、車廂內拉環、中央扶手等民眾易接觸的範圍，貼上通過多國認證抗菌、防疫的防護膜。

耐比傑國際說，抗病毒防護膜是把奈米複合材料經特殊技術聚合嵌入至產品表面，形成高活性的奈米防護層，當病菌落到產品表層時，活性的奈米防護層會拉扯病菌的細胞膜，使其無法繁衍生存，達到持續性抗菌及抗病毒效果。

另外美德醫療「抗病毒噴霧」是結合奈米新型複合材料，以二氧化鈦、銀離子為主要原料，有效抑制H1N1流感病毒、大腸桿菌、SARS冠狀病毒等病菌，噴塗之後會形成保護膜，可替代易造成刺激的酒精且免去需頻繁多次補擦的疑慮。