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淡海輕軌拚防疫 新北2業者無償捐抗病毒科技

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北捷運公司與美德醫療合作，噴塗「抗病毒噴霧」形成保護膜，可替代易造成刺激的酒精且免去需頻繁多次補擦的疑慮。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司與美德醫療合作，噴塗「抗病毒噴霧」形成保護膜，可替代易造成刺激的酒精且免去需頻繁多次補擦的疑慮。圖／新北捷運公司提供

新北捷運公司與耐比傑國際、美德醫療合作，在淡海輕軌紅樹林站內、車廂貼上「抗病毒防護膜」讓病菌不易存活，另也有「抗病毒噴霧」抑制病毒並形成保護膜。新北捷運公司說，預計6月底前將技術運用在全線14個車站、列車，打造全面性的防疫抗病毒路網系統。

雙北疫情升溫，民眾除了減少外出、居家辦公外，仍有部分民眾需要通勤上班，因此搭乘大眾運輸工具更注重防疫措施，新北捷運公司與新北在地企業合作，為淡海輕軌增設科技防疫，讓民眾安心搭乘。

新北捷運公司指出，耐比傑國際提供未上市的「抗病毒防護膜」，在紅樹林站的電梯面板、售票機、刷卡機、車廂內拉環、中央扶手等民眾易接觸的範圍，貼上通過多國認證抗菌、防疫的防護膜。

耐比傑國際說，抗病毒防護膜是把奈米複合材料經特殊技術聚合嵌入至產品表面，形成高活性的奈米防護層，當病菌落到產品表層時，活性的奈米防護層會拉扯病菌的細胞膜，使其無法繁衍生存，達到持續性抗菌及抗病毒效果。

另外美德醫療「抗病毒噴霧」是結合奈米新型複合材料，以二氧化鈦、銀離子為主要原料，有效抑制H1N1流感病毒、大腸桿菌、SARS冠狀病毒等病菌，噴塗之後會形成保護膜，可替代易造成刺激的酒精且免去需頻繁多次補擦的疑慮。

新北捷運說，2業者的抗病毒科技，以無償捐贈方式提供淡海輕軌，未來將會運用在所有車站與列車；另外美德醫療也捐贈2個月份抗病毒口罩給第一線執勤站務員、司機員及保全，還有專業級防護衣給第一線執勤人員使用。

新北捷運公司與耐比傑國際，在淡海輕軌紅樹林站內、車廂貼上「抗病毒防護膜」讓病菌不易存活。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司與耐比傑國際，在淡海輕軌紅樹林站內、車廂貼上「抗病毒防護膜」讓病菌不易存活。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司與耐比傑國際，在淡海輕軌紅樹林站內、車廂貼上「抗病毒防護膜」讓病菌不易存活。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司與耐比傑國際，在淡海輕軌紅樹林站內、車廂貼上「抗病毒防護膜」讓病菌不易存活。圖／新北捷運公司提供

新北 淡海輕軌 捷運

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