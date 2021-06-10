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醫院群聚感染一直爆 侯友宜：一切控制中

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
市長侯友宜認為恩主公醫院的群聚感染事件目前都在掌握中。圖／新北市新聞局提供
市長侯友宜認為恩主公醫院的群聚感染事件目前都在掌握中。圖／新北市新聞局提供

新北市連環傳出有醫院爆發群聚感染，繼三峽恩主公醫院後，雙和醫院也出現，談到恩主公醫院群聚感染事件，市長侯友宜認為，目前為止一切還在控制當中。

恩主公醫院爆出7人確診1人死亡的群聚感染事件，還有爆料指稱院方一連串未落實防疫的措施，包括未落實分艙分流、隔離者直接在醫院隔離、確診者與一般病人混住等。

院方中午發聲明澄清，造成群聚感染的指標個案和上月28日發現有2名清潔人員確診病無關聯性，後續都有針對密切接觸者隔離，隔離時若有安全疑慮，院方有清空部分宿舍給無法落實1人1室的人隔離，期間定期每3日就用PCR採檢，也依規範讓護理人員返工。

恩主公醫院表示，目前醫院已自主進行降載措施，清空11樓並清消靜置，也已經消毒3次，並針對環境做PCR採檢。院方指出，會全面性升級防護裝備，高風險單位5到7天就要PCR採檢，會持續落實防護措施。

談到醫院發生群聚感染事件，侯友宜說，恩主公醫院發生感染後就通報給衛生局，馬上展開清空計畫並擴大匡列跟採檢，目前知道有7人確診，一人不幸往生。侯友宜認為，醫院處理非常有經驗，及時把醫院內部做好清空跟安置，所以目前為止一切還在控制當中。

侯友宜 衛生局

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