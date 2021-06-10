快訊

防端午連假跨區移動！ 取消國道0至5時暫停收費、加強匝道控管

不只好心肝！小禾馨拿85瓶可打850人 柯文哲：發給6診所共202瓶疫苗

聯合報工會準備護目鏡、防護面罩 贈新北社會局社工

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
聯合報工會理事長楊金嚴（中）、總幹事吳佩玲（右）捐贈200個防護面罩、150個護目鏡，並由新北社會局長張錦麗（右）代表受贈。記者王敏旭／攝影
聯合報工會理事長楊金嚴（中）、總幹事吳佩玲（右）捐贈200個防護面罩、150個護目鏡，並由新北社會局長張錦麗（右）代表受贈。記者王敏旭／攝影

雙北目前疫情最為嚴峻，新北社會局不少第一線社工仍需接觸個案，聯合報工會今由理事長楊金嚴、總幹事吳佩玲準備200個防護面罩、150個護目鏡捐贈給社會局。新北社會局長張錦麗指出，相關防疫物資將優先給第一線社工人員使用。

新北截至昨日為止確診案例數為5175人，防疫期間政府要求所有人低度活動，減少不必要的外出以居家為主，不過也產生不少家庭暴力事件，需要社工前往關懷；另外居無定所的街友，也都需要社工進行訪視。

楊金嚴表示，目前疫情嚴峻，防護面罩、護目鏡可讓第一線執勤人員獲得更好的保護。吳佩玲指出，防護面罩、護目鏡都是國家隊所生產，與一般市售的不同，就算本身有配戴眼鏡者，再加上護目鏡也不容易有暈眩感。

聯合報工會今捐贈200個防護面罩、150個護目鏡給新北社會局。記者王敏旭／攝影
聯合報工會今捐贈200個防護面罩、150個護目鏡給新北社會局。記者王敏旭／攝影

社工 新北 疫情

延伸閱讀

醫院降載「月領半薪」 工會：一周兩三人反映無薪假

照顧防疫人員 高市議會、議員紛捐防疫物資

警員執勤染疫風險大 聯合報工會採購護目鏡贈汐止分局

新北到宅快篩隊 適用對象、申請辦法出爐

相關新聞

聯合報工會準備護目鏡、防護面罩 贈新北社會局社工

雙北目前疫情最為嚴峻，新北社會局不少第一線社工仍需接觸個案，聯合報工會今由理事長楊金嚴、總幹事吳佩玲準備200個防護面罩...

石門水庫6月及時雨效果有多明顯 看這幾個畫面最清楚

水利署北區水資源局今天上午公布石門水庫最新水情，過中午11點水位226.17公尺，有效蓄水量7610多萬噸、蓄水率37....

雙北三級警戒近1個月 安得烈慈善協會7000食物箱助弱勢

新冠肺炎疫情嚴峻，雙北地區5月中就進入三級警戒，安得烈慈善協會指出，許多社會邊緣家庭陷入困境，因應疫情已陸續寄送出約70...

新北焚化爐底渣用途 納公家工程

新北焚化爐每年約產生12萬公噸的再生粒料，但再利用率不高，去年只有3成，新北市市政會議昨通過自治條例，要求境內所有公務機...

小編言行失當 新北青委會：將處置

新北市政府推出青年見習計畫，預計招募300名大專院校學生協助防疫和參與市政規畫，有報名者投訴粉專小編態度不佳，甚至將他的...

新北機動篩檢隊成軍 今赴樹林

新北市昨日新增新冠肺炎確診162例，累積確診5175人，市府宣布今天起啟動機動篩檢隊，由亞東醫院負責，首日會直接讓篩檢隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。