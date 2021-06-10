聯合報工會準備護目鏡、防護面罩 贈新北社會局社工

雙北目前疫情最為嚴峻，新北社會局不少第一線社工仍需接觸個案，聯合報工會今由理事長楊金嚴、總幹事吳佩玲準備200個防護面罩、150個護目鏡捐贈給社會局。新北社會局長張錦麗指出，相關防疫物資將優先給第一線社工人員使用。

新北截至昨日為止確診案例數為5175人，防疫期間政府要求所有人低度活動，減少不必要的外出以居家為主，不過也產生不少家庭暴力事件，需要社工前往關懷；另外居無定所的街友，也都需要社工進行訪視。