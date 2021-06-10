石門水庫6月及時雨效果有多明顯 看這幾個畫面最清楚

水利署北區水資源局今天上午公布石門水庫最新水情，過中午11點水位226.17公尺，有效蓄水量7610多萬噸、蓄水率37.6%，蓄水量比前一天增加超過2%，石門水庫壩頂在6月1日的時候，靠近碼頭同一邊還可以看見大片攤地，到了今天被水淹沒只剩下不到三分之一還露在水面上，對照5月底最低水位202.88公尺，6月兩周降雨，水位迅速升高近24公分，壩頂灘地也「消失」大半，對比相當明顯。

另一個對比明顯的就是水位歷線圖，北水局表示，氣象局的資訊顯示接下來1周都是午後對流雨的天氣，希望老天爺幫忙，每天都能夠在集水區下一些雨，石門水庫目前還是可以容納上1億多噸的水源，而且對照去年和過去5年平均水位歷線，比較石門水庫這個時候226公尺的水位，還是偏低，去年6月9日水庫的水位是237.5公尺，5年均線是238公尺，還是有不小的差距，幸好6月兩周集水區都有明顯降雨，在水位歷線圖上面可以清楚看見，6月的水位幾乎是呈現接近90度的仰角飆升。