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雙北三級警戒近1個月 安得烈慈善協會7000食物箱助弱勢

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
安得烈慈善協會因應疫情已陸續寄送出約7000箱的客製化食物箱，包含嬰兒、膳糧、素食、專案、長青食物。圖／安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會因應疫情已陸續寄送出約7000箱的客製化食物箱，包含嬰兒、膳糧、素食、專案、長青食物。圖／安得烈慈善協會提供

新冠肺炎疫情嚴峻，雙北地區5月中就進入三級警戒，安得烈慈善協會指出，許多社會邊緣家庭陷入困境，因應疫情已陸續寄送出約7000箱的客製化食物箱，包含嬰兒、膳糧、素食、專案、長青食物，給予及時幫助。

安得烈慈善協會的食物銀行，過去每月幫助超過5000名弱勢家庭兒少、年長者，近期因為疫情關係，不少人紛紛打電話至協會詢問食物箱是否受到疫情而無法領取；另外也有社福機構向安得烈慈善協會求援。

偏鄉也有靠著打零工維持家計的家庭，因疫情失去了工作機會，讓艱困的生活更是雪上加霜。安得烈慈善協會指出，特地準備安心食物箱，不僅提供生活需用物資也有防疫物品。

安得烈慈善協會表示，配合政府防疫政策，暫停所有志工服務，不過要讓弱勢家庭生活無虞，仍準備7000箱食物箱，也有不少民眾採購護面罩、口罩、護目鏡等防疫物資，讓協會人員採買、配送時獲得保障。

安得烈慈善協會表示，疫情嚴峻時刻，除了所有人做好自身防疫，也呼籲以小額捐款方式支持安得烈食物銀行，讓弱勢家庭得到希望和溫暖。

安得烈慈善協會因應疫情已陸續寄送出約7000箱的客製化食物箱，包含嬰兒、膳糧、素食、專案、長青食物。圖／安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會因應疫情已陸續寄送出約7000箱的客製化食物箱，包含嬰兒、膳糧、素食、專案、長青食物。圖／安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會因應疫情已陸續寄送出約7000箱的客製化食物箱，包含嬰兒、膳糧、素食、專案、長青食物。圖／安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會因應疫情已陸續寄送出約7000箱的客製化食物箱，包含嬰兒、膳糧、素食、專案、長青食物。圖／安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會因應疫情已陸續寄送出約7000箱的客製化食物箱，包含嬰兒、膳糧、素食、專案、長青食物。圖／安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會因應疫情已陸續寄送出約7000箱的客製化食物箱，包含嬰兒、膳糧、素食、專案、長青食物。圖／安得烈慈善協會提供

疫情 弱勢家庭 食物銀行

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