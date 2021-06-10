桃園刑警居住新北板橋染疫 期間未與同事接觸

中央社 / 桃園9日電

桃園市刑大1名吳姓偵查員與家人同住新北市板橋區，日前家人確診後被列為居家隔離對象，隔離期滿後在今天確診。桃園警方表示，吳員在可傳染期並未返回駐地，也未與其他同仁接觸。

桃園市政府警察局刑事警察大隊表示，吳姓偵查員居住在新北市板橋區，因這區新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情較嚴重，他與家族4人雖身體狀況無不適，仍在5月22日自主前往篩檢，其中1人在5月23日PCR檢測為陽性，隨即送往防疫旅館隔離。

警方表示，吳姓偵查員當時PCR檢測為陰性，5月27日起由新北市政府衛生局匡列為居家隔離對象，6月7日隔離期滿後再次進行PCR檢測，今天經新北市衛生局通知PCR檢測為陽性確診，Ct值28.5，隨即前往新北市檢疫旅館進行隔離。

警方表示，吳姓偵查員自5月21日至今皆未返回駐地，也未與其他同仁接觸，期間大隊部也進行3次駐地辦公室大規模消毒及清潔，採高標準防疫措施，並要求同仁隨時注意自身身體狀況及防疫相關措施。

衛生局 警察

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