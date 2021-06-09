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壹電視爆群聚！每日派攝影跟拍侯友宜 新北市府人心惶惶

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
壹電視攝影每日固定會派攝影至新北市府拍攝防疫記者會，現在爆發群聚感染，市府內部人心惶惶。記者張睿廷／攝影
壹電視攝影每日固定會派攝影至新北市府拍攝防疫記者會，現在爆發群聚感染，市府內部人心惶惶。記者張睿廷／攝影

壹電視爆發群聚感染，截至目前已有11名快篩呈陽性反應。雙北因為疫情嚴峻，自從升上三級警戒後，新北市長侯友宜每日的行程皆由壹電視攝影負責拍攝，供訊給其他電視台，市府內部人心惶惶。新北市新聞局長蔣志薇回應，壹電視攝影每日下午會來拍攝市長防疫記者會，但與市府同仁並無太多接觸，目前將由TVBS值月供訊。

壹電視1名棚內攝影日前在廁所內猝死，本來該男子因為有慢性病，所以大家也沒太過在意，未料昨日晚間PCR結果出爐，呈現陽性確診，台北市快篩隊今日立刻前往壹電視大樓篩檢166名員工，發現有11人快篩呈陽性反應。

由於疫情升溫後，侯友宜的行程皆改為不公開，由一家電視台攝影隨行跟拍，統一供訊，壹電視正好負責新北市的採訪行程，讓市府人員相當緊張。

蔣志薇指出，其實從上個月29日開始，侯友宜在外的採訪行程就統一由市府內部攝影拍攝，不過壹電視仍會派人到到市府拍攝下午的疫情記者會，約有2、3位攝影固定輪班。

蔣志薇表示，通常攝影到場拍攝時，都不會跟市府人員有太多接觸，且離市長距離也當相當遠，加上這些攝影與猝死的棚內攝影辦公室分屬不同棟，推估對市府影響並不會太大。

侯友宜

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