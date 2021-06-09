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網瘋傳錯誤瀑布照 烏來區公所疾呼端午宅在家

中央社 / 新北9日電

新北市烏來區公所今天表示，受網路瘋傳「烏來新娘潭」錯誤照片影響，讓好奇民眾趨之若鶩，1天逾1000輛車湧進烏來。區長周守信呼籲端午宅在家過節，讓烏來持續確保零確診。

新北市政府今天下午在疫情說明會中，公布新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）新北新增本土病例162人，依序仍以板橋、中和、永和、新莊、三重區等行政區確診個案比較多。全市總確診人數為5175人，29個行政區保持零確診的為平溪區、雙溪區及烏來區。

烏來區公所今天表示，日前，網路瘋傳連日暴雨出現的「烏來新娘潭」影片、照片是錯誤的，經事實查核中心查證後，發現網傳是祕魯卡哈馬卡省的瀑布，而非台灣新北市烏來區的瀑布，但也已讓好奇民眾趨之若鶩。

烏來區公所表示，上星期四（6月3日）天氣稍和緩，到烏來走動的遊客車輛就超過1000輛，引發烏來在地居民非常憂心因人潮與車潮移動，帶來染疫風險，造成防疫破口。

烏來區長周守信告訴中央社記者，因疫情嚴峻，公所如履薄冰嚴陣以待，希望盡力守住原住民偏鄉零確診，呼籲民眾端午連續假期全天宅在家過節。

周守信說，目前烏來全區的觀光遊樂業、商圈、森林步道及運動場館，全都配合政府政策已封閉或暫停營業；為落實防疫，已協調警力在烏來區觀光大橋旁，實施人車管制站，請民眾沒必要莫外出，遊客也暫時不要前往烏來。

烏來

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