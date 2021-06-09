重症阿北想和家人視訊團圓 醫護力拚仍留遺憾

這場疫情造成了許多家庭的生離死別，部北醫院就有重症阿北一家5口，4人染疫，醫護努力想達成他和家人視訊團圓心願，卻等不到兒子送來手機就往生，留下家人最慟遺憾。

在衛福部台北醫院臉書專頁最新貼文，真實寫出了重症病人及醫護間相互關懷的情感。文中，60多歲的阿北在家裡感覺到很喘，喘到隔天實在覺得不行，才叫了119送醫，PCR篩檢確診感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。

阿北送進護理站時，狀況已經很不好，本身有COPD（慢性阻塞性肺病）的他，X光肺部白化浸潤嚴重，醫師當下醫囑使用高流量氧氣進行相關治療。與阿北同住的媽媽、太太、小兒子也都確診了，媽媽在檢疫所隔離，太太的狀況比阿北還差，直接到ICU（加護病房）插管治療，小兒子居家隔離，一家5口，4人染疫，未同住的兒子篩檢陰性，成了全家唯一支柱。

貼文稱，醫療團隊都很用心照顧治療阿北，但治療過程真的讓病人很不舒服，插管時讓肺部纖維化的阿北氣胸，痰很多卻又無法自己咳痰，在無法供阿北有效的含氧需求下，隨時有死亡的風險，分秒的變化都讓阿北和醫護團隊面臨痛苦且沉重考驗。

入院第4天中午，阿北艱難地用筆寫下他想拔管。那天是「小米」護理師當班，阿北在鎮定和止痛藥的雙重藥效下，感覺好多了後，拿著筆緩緩寫下「太太好嗎？媽媽還好嗎？」護理師和阿北的家人們確認狀況時，小兒子還驚訝的說：「爸爸還清醒嗎，可以用視訊嗎？」

因此，大家說好由沒隔離的兒子下班後拿手機來病房，一家5口視訊團圓。護理師「小米」跟阿北說，「家人們都很好，大家都叫你要加油，等你回家」。只是沒過多久，阿北的病情就急轉直下。用了抗病毒藥、止喘藥、抽痰、類固醇、升壓劑等所有能對抗疾病惡化的處置都做了，所有當班的護理師都很難過，用盡了一切方法仍無法阻擋生命的流逝。

護理師們希望完成阿北跟家人見面的願望，多次連絡下，終於兒子趕到了，護理師「小米」在情急之下拿著手機試圖做最後的努力，她將手機包好開啟視訊，衝到阿北身邊時原本有緩慢波動的心電圖突然呈現一直線，並響起急促的警報聲，阿北走了。

在護理站看著病房監視器畫面的兒子淚流不止，透過連通的對講機不斷喊話「爸，你不能走」、「爸，你再加油一下、會好起來的」、「爸，你再堅持一下」，最後，他無力跪地呼喊著，深深嘆了口氣說「爸…別擔心，家裡有我」。而護理站的大家也不禁流淚。

貼文來到末尾時，醫護由衷寫了，端午節快到了，想和家人說的不是「我在返鄉的路上」，也不是「我回來過節了」，而是「你們在家嗎？我也在家」「你們都好嗎？我也很好」「我們都要健健康康的喔」。