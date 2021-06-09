幫弱勢戶渡難關 淡水公所發防疫關懷箱

5月中旬全國防疫升級到三級警戒後，民眾減少戶外活動，許多店家生計更受到嚴重影響，對於部份的弱勢家庭收入減少，生活陷入苦境，因此淡水區公所準備了529箱防疫物資關懷箱，有日常生活所需的食物罐頭等重要物品，透過里長幫助下，送到各里的弱勢家庭。

淡水區長巫宗仁表示，這物資關懷箱是從新北市各界許多社會上的愛心人士，透過市府愛心大平台來協助各地區需要幫助的弱勢，並且這次與大賣場合作，選定了日常生活所需的食物罐頭等重要物品，再透過里鄰長系統整合各里的需要人數，在最短的時間內進行發放。

在疫情三級警戒也快要滿一個月以來，許多的民眾生活甚至生計受到嚴重的影響，導致整個家庭經濟出現問題，雖然這物資關懷箱送的民生用品，不算貴重，不過淡水區長也希望透過社會的愛心可以給這些需要幫助的弱勢有個緊急送暖，而未來若是有需求的民眾也都可以透過里鄰長來提出，公所也會進而來發放，希望可以協助大家渡過這個疫情難關。