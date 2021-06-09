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挺消防鄰里志工 汐止各界集愛送3千面罩

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區的里長聯誼會長陳有諒及黃氏宗親會就募集防疫物資，捐贈3000個防護面罩給汐止50個里及消防隊還有公所。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區的里長聯誼會長陳有諒及黃氏宗親會就募集防疫物資，捐贈3000個防護面罩給汐止50個里及消防隊還有公所。 圖／觀天下有線電視提供

疫情期間，站在第一線的防疫人員真的很辛苦，就怕他們的基本防護不夠，汐止區的里長聯誼會長陳有諒及黃氏宗親會就募集防疫物資，捐贈3000個防護面罩給汐止50個里及消防隊還有公所，用行動支持，讓他們在協助防疫工作的同時，多一層防護。

本土疫情爆發，全民加強防疫，也讓第一線的防疫人員忙翻了，至於後勤防疫物資，地方善心人士希望能夠盡點心力，所以，汐止區厚德里長陳有諒、黃氏宗親會及白雲石財神廟商量後決定送3000個防護面罩，包括汐止區50個里各50個，另外，還有分送給汐止區公所及消防局第六大隊各250個。

汐止區里長聯誼會長陳有諒說，3000個面罩送給第一線的防疫人員，希望小小的心意，支持第一線的人員為市民健康安全做第一線的把關，黃氏宗親會理事長黃常明指出，防疫人員都在外面?頭顱、灑熱血，他們辛苦付出拼防疫救人民，也很感謝有這機會捐面罩讓他們多一層安全防護，希望疫情能夠儘快過去。

新北消防局第六大隊副大隊長林至品表示，非常感謝里長陳有諒、黃氏宗親會還有白雲石財神廟捐贈物資，這段期間消防單位針對防疫在前線在汐止區綜合案件也是蠻多的，防疫物資的部分事實上現階段是夠，但是考慮到防疫是長期作戰，為了之後能完善的處理防疫工作的執行，這段期間也希望儘快募集民間防疫物資，補充我們的倉庫，以最壞的打算、最好的準備，把防疫工作做好。

汐止區長陳健民指出，感謝汐止民間團體這次捐贈防護面罩給里長、公所及消防單位，防護面罩是很重要也很需要的防疫物資，因為防疫還有很長的一段路要走，每份物資都得來不易，公所也會做妥善運作。

汐止 疫情

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