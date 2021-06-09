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市場自救不停業 汐止民族六街外攤組自治會

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區金龍市場旁的民族六街外攤的攤商組籌備自治會，派人封閉出入口進行人流等防疫管制。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區金龍市場旁的民族六街外攤的攤商組籌備自治會，派人封閉出入口進行人流等防疫管制。 圖／觀天下有線電視提供

本土疫情延燒，傳統市場也成了防疫重點，如果沒做好防疫還可能被停業，在汐止區金龍市場旁的民族六街外攤的攤商們就很擔心，為了自救，兩天的時間組籌備會，今(9)日自治會接手派人封閉出入口進行人流等防疫管制，希望讓大家買菜安心，攤商也能做生意。

民族六街外攤自治會發起人陳裕仁說，這次防疫籌組自治會是比較緊急一點，主要是希望配合汐止區公所做好防疫，因為外攤的部分如果能夠由自治會自己做管理、配合公所做防疫，可以將防疫做的更好，所以，利用很短的時間籌備出來，開始防疫作為，做好管控，後續針對自治會正式成立，會繼續努力去完成。

陳裕仁也說，這次民族六街外攤共有60多個攤位大家都有共識，所以，很快的籌備自救，希望疫情期間做好自主管理，民眾買菜放心，生意也能做下去。這次共有五個發起人，另一位攤商林先生則表示，每個攤商配合籌備自治會，有三個管制點，自治會有請人每天安排人手量體溫、實聯制、噴酒精。

汐止區長陳健民表示，這次的疫情傳染途徑除了家人之外，另外，市場群聚也是重點，所以，在整個市場的管控上也非常注重，在民族六街外攤的部分，經過上個星期六、日公所結合警分局、市場處溝通勸導後，今天可以看到自治會已經自行成立了三個管制點，希望透過自治會籌備會的成立後，讓防疫工作更落實。

陳健民指出，汐止區的市場在勸導、稽查時普遍發現的問題，除了攤商物品擺放超出規定的紅線，違反道交條例的部分，警方會立即開罰之外，現在對市場的要求作法是要有實聯制、量體溫、噴酒精，目前以店家要各別去做發現有很大的困難，透過自治會籌備會組成後，由他們管控這些重要路口，包括汽、機車禁止進入、分流，尤其是總量人數也可以降低，讓防疫措施做好，民眾到市場買菜相對也比較安全的。

汐止 疫情 實聯制

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