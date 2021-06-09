讓員警快速消毒 汐止警局獲贈噴霧式消毒門

新冠肺炎疫情尚處高峰期，警察除治安、交通工作外，還增加重要防疫工作。因此，新北市「聖翔救援協會」及「毛姐夫寵物用品公司」主動捐贈汐止分局「噴霧式防疫消毒門」，並安裝設於分局大門口，以全自動遠距離感測噴灑之超細緻微霧，為經過之員警快速殺菌，保障員警執勤的安全。

另外，「科誠公司」、「巨力營造」、周恒青、羅志先生及李妙華女士等13人共同捐贈汐止、社后、長安、橫科、烘內派出所共6台防疫門，亦於今日安裝完成。

汐止警分局表示，警察除了治安、交通工作必須維持常態運作外，更大幅增加了疫調、查察確診、居家檢疫或隔離者有無離開處所、防疫宣導、熱區及市場人流管制等等重要防疫工作。又因執勤頻繁接觸民眾，致各警察機關多有傳出員警確診的消息，警察人員在疫情肆虐、人力緊缺的狀況之下，時間與與效率是非常重要的因應手段。

汐止分局員警對於能擴充防疫消毒門設備，均表示大為方便，除了迅速便捷外，更能弭補頭部、身體、背、腿等部位不易消毒的問題，更可以避免因勤務忙碌返回駐地，疏於基礎清潔等情形，對於捐贈團體的用心敬表感激，面對防疫工作也能更加有信心了!