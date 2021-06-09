快訊

屍體沒染疫跡象…6人中5確診 法醫：死亡案應全PCR

聽新聞
test
0:00 / 0:00

讓員警快速消毒 汐止警局獲贈噴霧式消毒門

觀天下 / 記者李嘉文／汐止報導
汐止分局獲贈「噴霧式防疫消毒門」，以全自動遠距離感測噴灑之超細緻微霧，為經過之員警快速殺菌，保障員警執勤的安全。 圖／觀天下有線電視提供
汐止分局獲贈「噴霧式防疫消毒門」，以全自動遠距離感測噴灑之超細緻微霧，為經過之員警快速殺菌，保障員警執勤的安全。 圖／觀天下有線電視提供

新冠肺炎疫情尚處高峰期，警察除治安、交通工作外，還增加重要防疫工作。因此，新北市「聖翔救援協會」及「毛姐夫寵物用品公司」主動捐贈汐止分局「噴霧式防疫消毒門」，並安裝設於分局大門口，以全自動遠距離感測噴灑之超細緻微霧，為經過之員警快速殺菌，保障員警執勤的安全。

另外，「科誠公司」、「巨力營造」、周恒青、羅志先生及李妙華女士等13人共同捐贈汐止、社后、長安、橫科、烘內派出所共6台防疫門，亦於今日安裝完成。

汐止警分局表示，警察除了治安、交通工作必須維持常態運作外，更大幅增加了疫調、查察確診、居家檢疫或隔離者有無離開處所、防疫宣導、熱區及市場人流管制等等重要防疫工作。又因執勤頻繁接觸民眾，致各警察機關多有傳出員警確診的消息，警察人員在疫情肆虐、人力緊缺的狀況之下，時間與與效率是非常重要的因應手段。

汐止分局員警對於能擴充防疫消毒門設備，均表示大為方便，除了迅速便捷外，更能弭補頭部、身體、背、腿等部位不易消毒的問題，更可以避免因勤務忙碌返回駐地，疏於基礎清潔等情形，對於捐贈團體的用心敬表感激，面對防疫工作也能更加有信心了!

汐止 警察

延伸閱讀

圖輯／化學兵消毒 已成抗疫日常

桃園文具行送平鎮警1200支防疫筆 執勤開單後能可消毒

背20公斤裝備消毒防疫 台中推「防疫勳章」激勵士氣

南投上千家旅宿加強防疫查核 部分業者自主停業

相關新聞

議員轟黃珊珊打臉黃世傑 誰說謊？北市：會有完整數據

台北市有診所昨深夜大排長龍，開放一般民眾接種疫苗？診所坦承是開放志工。台北市副市長黃珊珊今表示，台北市政府從5月27日開...

新北企業快篩計畫上路 鴻海砸上百萬響應

為避免公司出現群聚感染，新北市推動安心企業快篩計畫，今日鴻海精密股份有限公司率先響應，預計4周內要篩檢近500名員工，估...

遭控小編情緒失控PO人個資 新北青委會：已處置並致歉

新北青年見習計畫遭報名者投訴，粉專小編回答態度不佳，甚至還將他個資發文臉書抱怨，青年事務委員會副執行長余家哲證實，小編確...

防疫優先！2021貢寮海洋音樂祭停止辦理、平溪天燈延期

本土疫情嚴峻，新北市觀光旅遊局今宣布，原訂在7月份登場的「新北市貢寮海洋音樂祭」停止舉辦、「新北市平溪天燈節」二度延期舉...

霞海城隍廟6月法會 改線上舉辦可電子支付報名祈福活動

國內疫情升溫，全國各寺廟及宗教相關場所，都暫不接受入內參拜，民眾僅可於廟埕或室外在符合社交距離前提下，採實聯制、佩戴口罩...

新北物流宅配 特殊狀況仍可上樓

疫情當前，外送員、宅配員都希望能無接觸送達住家，高姓女子指出她因身體不適，希望物流士能拿上樓，卻被以新北市政府公告不准拒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。