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金山醫院缺N95、防護衣 賴品妤爭取送到

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
立法委員賴品妤向衛福部爭取台大醫院金山分院配發N95口罩2640個、防護衣540件，以及隔離衣100件。 圖／紅樹林有線電視提供
立法委員賴品妤向衛福部爭取台大醫院金山分院配發N95口罩2640個、防護衣540件，以及隔離衣100件。 圖／紅樹林有線電視提供

疫情嚴峻，北海岸的台大醫院金山分院被定為防疫專責醫院，醫療護理人員所需的專業防護裝備卻陷入缺乏的窘境，對此，立法委員賴品妤立即向衛福部爭取配發N95口罩2640個、防護衣540件，以及隔離衣100件，並立即送往金醫，解決醫療裝備不足問題。

立法委員賴品妤表示，金山分院這邊真的很辛苦，在被定為專責醫院後，很多醫療物資需求量變大，造成醫護防護配備的缺乏，為此也即刻向衛福部爭取物資，配發N95口罩2640個、防護衣540件以及隔離衣100件，讓醫療物資即時補充，在疫情嚴峻的非常時刻，給金醫的醫療團隊與醫護人員一劑強心針。

台大醫院金山分院長張志豪說，原本的專責病房只有5間，在被指定為專責醫院後，專責病房提升到22間，醫療防護物資與配備需求大增，感謝賴品妤立委的協助，紓解了院內防護配備不足的窘境，也讓院內的醫護執行醫療工作更無後顧之憂。

此外不僅是防護物資爭取，在成為專責醫院後，金醫調整院內門診與暫停營業項目也讓收入減少，為此立委賴品妤也積極爭取醫療院所的相關紓困方案，還有目前金山醫院採檢的檢體都必須送往台北檢驗，往來相當耗時費工，因此也請衛福部評估將檢體留在金山檢測的可能，提供金醫所需的協助盼能成為支援與後盾，要紮實的將對抗疫情這場戰役給成功的防守下來。

金山 賴品妤 台大醫院

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