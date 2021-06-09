議員轟黃珊珊打臉黃世傑 誰說謊？北市：會有完整數據

台北市有診所昨深夜大排長龍，開放一般民眾接種疫苗？診所坦承是開放志工。台北市副市長黃珊珊今表示，台北市政府從5月27日開始，有分發疫苗到合約醫療院所，也要求院所需依規定，施打第一至第三類防疫相關人員，不過北市議員吳沛憶打臉，黃珊珊出面證實確實配發診所AZ疫苗，不過衛生局長說，沒聽過疫苗配到診所施打，誰在說謊？

對於診所施打疫苗相關調查，北市府表示，由於6月2日疫苗專案計畫剛結束，仍有部分數字正在進行歸檔，下午北市防疫因應記者會，將提供完整數據。

北市府表示，衛生局正在整理相關數據資料。由於6月2日疫苗專案計畫剛剛結束，仍有部分數字正在進行歸檔，下午北市防疫因應記者會，將提供完整數據，包含好心肝診所施打疫苗狀況；北市COVID-19疫苗施打報告；中央配發與台北市政府的疫苗總量與庫存。

吳沛憶質疑，副市長黃珊珊今天出面證實，確實配發診所AZ疫苗，不過衛生局長黃世傑說沒聽過，疫苗配到診所施打，誰在說謊？

吳沛憶也問，這批疫苗衛生局有沒有按照規定，依造冊名單數量來配發？沒有造冊名單，衛生局用什麼標準決定配發數量？吳說，從疫苗配發開始，北市衛生局不願提供議員，到底各類別對象造冊多少數量？ 按造冊名單施打多少？ 今天黃珊珊說有簽約、有配發，衛生局長說沒有，柯市長躲到哪裡去了？

議員要求，北市府應該說清楚，疫苗配發到幾間診所？依什麼標準配發？有先完成造冊才配發嗎？配發多少數量？最後打到誰身上？台北市政府打個疫苗搞成一團糟！不要再模糊帶過，儘速說明！