聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北企業快篩計畫上路 鴻海砸上百萬響應
為避免公司出現群聚感染，新北市推動安心企業快篩計畫，今日鴻海精密股份有限公司率先響應，預計4周內要篩檢近500名員工，估計成本達上百萬。鴻海表示，自上月中以來已啟動一系列防疫措施，當初就想針對員工快篩，建立起長期防護網。
市長侯友宜認為，鴻海是新北重要科技產業，而在確診熱區中的企業，容易造成員工感染，市府為此和企業雙向合作，透過企業自費購買快篩試劑，以及政府媒合採檢醫院與隔離處所，把防疫做到位。
侯友宜今日也到鴻海公司視察，他表示，鴻海有做好1人1室隔離，加上快篩計畫能快速判定是否有確診者，企業主動投入更能保護市民與員工安全。
鴻海是首間通過安心企業快篩計畫的公司，預計4周內篩檢近500名員工，以前置作業、篩檢作業、PCR採檢作業及後送作業4階段方式執行，可供其他企業進行快篩參考。
鴻海指出，5月中雙北確診人數爆發後，在雙北各廠區同仁以及居住在雙北的同仁都已要求工作日居家上班，現階段國內防疫措施對集團整體營運影響不大，未來公司也會隨時動態調整。
鴻海代理發言人黃欽旻說，在土城的總部有很多研發單位必須要進實驗室看，當初就想過能否推個快篩機制保護員工。這次配合市府安心企業快篩計畫，黃欽旻表示，快篩會先以總部為主，但這機制不是1次就結束，而是未來要定期篩檢，若疫情有緩和自然不用擴大，如果嚴重也會考慮是否擴大，初估光總部員工篩檢成本上百萬跑不掉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言