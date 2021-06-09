快訊

下周開打124萬劑AZ疫苗 陳時中：接種順序變化不大

新增274例本土個案、死亡25例！ 端午節退票潮仍持續

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北企業快篩計畫上路 鴻海砸上百萬響應

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜（右）到鴻海視察安心企業快篩計畫執行狀況。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜（右）到鴻海視察安心企業快篩計畫執行狀況。圖／新北市新聞局提供

為避免公司出現群聚感染，新北市推動安心企業快篩計畫，今日鴻海精密股份有限公司率先響應，預計4周內要篩檢近500名員工，估計成本達上百萬。鴻海表示，自上月中以來已啟動一系列防疫措施，當初就想針對員工快篩，建立起長期防護網。

市長侯友宜認為，鴻海是新北重要科技產業，而在確診熱區中的企業，容易造成員工感染，市府為此和企業雙向合作，透過企業自費購買快篩試劑，以及政府媒合採檢醫院與隔離處所，把防疫做到位。

侯友宜今日也到鴻海公司視察，他表示，鴻海有做好1人1室隔離，加上快篩計畫能快速判定是否有確診者，企業主動投入更能保護市民與員工安全。

鴻海是首間通過安心企業快篩計畫的公司，預計4周內篩檢近500名員工，以前置作業、篩檢作業、PCR採檢作業及後送作業4階段方式執行，可供其他企業進行快篩參考。

鴻海指出，5月中雙北確診人數爆發後，在雙北各廠區同仁以及居住在雙北的同仁都已要求工作日居家上班，現階段國內防疫措施對集團整體營運影響不大，未來公司也會隨時動態調整。

鴻海代理發言人黃欽旻說，在土城的總部有很多研發單位必須要進實驗室看，當初就想過能否推個快篩機制保護員工。這次配合市府安心企業快篩計畫，黃欽旻表示，快篩會先以總部為主，但這機制不是1次就結束，而是未來要定期篩檢，若疫情有緩和自然不用擴大，如果嚴重也會考慮是否擴大，初估光總部員工篩檢成本上百萬跑不掉。

鴻海集團總財務長黃秋蓮（右）迎接市長侯友宜（左），宣布鴻海成為首個實施安心企業快篩計畫的企業。圖／鴻海提供
鴻海集團總財務長黃秋蓮（右）迎接市長侯友宜（左），宣布鴻海成為首個實施安心企業快篩計畫的企業。圖／鴻海提供

快篩 侯友宜

延伸閱讀

侯友宜視察新北市企業快篩首例 誇鴻海防疫到位

疫苗不夠！侯友宜籲中央考量戰略思維配發疫苗

移工難落實分流 侯友宜：比例太高 盼業者配合改善

侯友宜：疫苗數量還不夠 群體免疫恐拖到明年元月

相關新聞

遭控小編情緒失控PO人個資 新北青委會：已處置並致歉

新北青年見習計畫遭報名者投訴，粉專小編回答態度不佳，甚至還將他個資發文臉書抱怨，青年事務委員會副執行長余家哲證實，小編確...

防疫優先！2021貢寮海洋音樂祭停止辦理、平溪天燈延期

本土疫情嚴峻，新北市觀光旅遊局今宣布，原訂在7月份登場的「新北市貢寮海洋音樂祭」停止舉辦、「新北市平溪天燈節」二度延期舉...

議員轟黃珊珊打臉黃世傑 誰說謊？北市：會有完整數據

台北市有診所昨深夜大排長龍，開放一般民眾接種疫苗？診所坦承是開放志工。台北市副市長黃珊珊今表示，台北市政府從5月27日開...

新北企業快篩計畫上路 鴻海砸上百萬響應

為避免公司出現群聚感染，新北市推動安心企業快篩計畫，今日鴻海精密股份有限公司率先響應，預計4周內要篩檢近500名員工，估...

霞海城隍廟6月法會 改線上舉辦可電子支付報名祈福活動

國內疫情升溫，全國各寺廟及宗教相關場所，都暫不接受入內參拜，民眾僅可於廟埕或室外在符合社交距離前提下，採實聯制、佩戴口罩...

新北物流宅配 特殊狀況仍可上樓

疫情當前，外送員、宅配員都希望能無接觸送達住家，高姓女子指出她因身體不適，希望物流士能拿上樓，卻被以新北市政府公告不准拒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。