新北企業快篩計畫上路 鴻海砸上百萬響應

為避免公司出現群聚感染，新北市推動安心企業快篩計畫，今日鴻海精密股份有限公司率先響應，預計4周內要篩檢近500名員工，估計成本達上百萬。鴻海表示，自上月中以來已啟動一系列防疫措施，當初就想針對員工快篩，建立起長期防護網。

市長侯友宜認為，鴻海是新北重要科技產業，而在確診熱區中的企業，容易造成員工感染，市府為此和企業雙向合作，透過企業自費購買快篩試劑，以及政府媒合採檢醫院與隔離處所，把防疫做到位。

侯友宜今日也到鴻海公司視察，他表示，鴻海有做好1人1室隔離，加上快篩計畫能快速判定是否有確診者，企業主動投入更能保護市民與員工安全。

鴻海是首間通過安心企業快篩計畫的公司，預計4周內篩檢近500名員工，以前置作業、篩檢作業、PCR採檢作業及後送作業4階段方式執行，可供其他企業進行快篩參考。

鴻海指出，5月中雙北確診人數爆發後，在雙北各廠區同仁以及居住在雙北的同仁都已要求工作日居家上班，現階段國內防疫措施對集團整體營運影響不大，未來公司也會隨時動態調整。