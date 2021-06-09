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防疫期間遠端法會 線上祈福報名可以LINE Pay

中央社 / 高雄9日電

疫情升溫台北霞海城隍廟跟電子支付業者一卡通合作，在不宜前往寺廟參拜時期，推出線上法會祈福活動，透過電子支付線上報名繳費一指完成，讓信眾「人雖沒到，但誠意到」。

農曆5月14日為霞海城隍老爺壽誕，從農曆14至18日期間，霞海城隍廟會舉行為期5天的「梁皇祝壽法會」，是每年重要的祈福消災儀式之一，往年都有5000多人報名。

往年參與法會活動要親自到霞海城隍廟報名，今年新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，考量防疫優先，台北霞海城隍廟與行動支付業者一卡通公司及LINE Pay合作，由高鉅科技協助建置系統，提供線上報名及LINE Pay支付服務。

一卡通票證公司表示，今年「梁皇祝壽法會」將於國曆6月23至27日舉行，即日起開放線上報名至20日為止，法會費用每人新台幣1200元，信眾可透過台北霞海城隍廟報名專頁填妥基本資料，透過LINE Pay使用LINEPay Money帳戶，或已綁定的任一發卡銀行信用卡/簽帳金融卡線上直接付款即可完成報名。

在法會圓滿結束後，廟方會將食品、生活用品分別致贈給養老院、孤兒院等慈善單位，或其他有需要之偏鄉，祈求心靈平安同時還能兼做公益，同時公益慈善捐贈部分也可以線上捐款。

台北霞海城隍廟「梁皇祝壽法會」線上報名：http://www.tpecitygod.org/hot-news1020505.html※台北霞海城隍廟線上功德金及公益捐款網址：https://39buy.co/charity/item/43976。

霞海城隍廟 法會 一卡通

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