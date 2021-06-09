遭控小編情緒失控PO人個資 新北青委會：已處置並致歉
新北青年見習計畫遭報名者投訴，粉專小編回答態度不佳，甚至還將他個資發文臉書抱怨，青年事務委員會副執行長余家哲證實，小編確實有失當之處，將依規定處置，目前也已經向當事人致歉。
新北市政府日前公布紓困方案，當中一項為青年見習計畫，由市府研考會的青年事務委員會辦理，預計招募300名新北的大專院校學生參與市政規劃，吸引大批學生報名參加。
有報名者在臉書發文控訴，自己私訊新北青委會的臉書粉專，想詢問報名相關問題，卻遭小編以情緒性及主觀價值判斷字詞回覆，甚至還將他個資上傳臉書公開抱怨，引發他極度不滿。
余家哲強調，粉專小編確實在處理上有疏失，會由人事單位依相關規定進行內部行政處置，已經透過粉專私訊向當事人道歉，不過目前還沒有得到回覆。
余家哲指出，承辦計畫的人員已經知道自己做錯了，相關單位也都進行檢討，尤其這次因應紓困擴大辦理見習計畫，報名相當踴躍，所以在處理流程上也一定會更加小心，只是這次事發太突然，還沒來得及跟辦理人員加強宣導，不過一定會盡快跟相關單位加強溝通，避免類似事件再發生。
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