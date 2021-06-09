防疫優先！2021貢寮海洋音樂祭停止辦理、平溪天燈延期

本土疫情嚴峻，新北市觀光旅遊局今宣布，原訂在7月份登場的「新北市貢寮海洋音樂祭」停止舉辦、「新北市平溪天燈節」二度延期舉辦，並視疫情狀況持續滾動式檢討，另行公告活動時間。

觀旅局長張愛晶表示，中央流行疫情指揮中心已宣布全國疫情警戒第三級延長至6月28日，為配合中央防疫措施避免群聚，「新北市貢寮海洋音樂祭」停止辦理、「新北市平溪天燈節」二度延期，並視疫情狀況持續滾動式檢討，另行公告辦理時間。