霞海城隍廟6月法會 改線上舉辦可電子支付報名祈福活動

國內疫情升溫，全國各寺廟及宗教相關場所，都暫不接受入內參拜，民眾僅可於廟埕或室外在符合社交距離前提下，採實聯制、佩戴口罩參拜。一卡通公司今表示，霞海城隍廟跟一卡通合作，將推出線上法會祈福活動，透過電子支付即可線上報名繳費。

農曆5月14日為霞海城隍老爺壽誕，每年農曆5月14日至5月18日期間，霞海城隍廟均會舉行為期5日的「梁皇祝壽法會」，是每年重要的祈福消災儀式之一，每年約有5000人報名參與。

往年參與法會須親自到霞海城隍廟報名祝壽法會活動，但今年為了防疫，台北霞海城隍廟與一卡通公司及LINE Pay合作，提供線上報名及LINE Pay支付服務。

一卡通公司表示，今年「梁皇祝壽法會」將於國曆6月23日至6月27日舉行，即日起開放線上報名至國曆6月20日止，法會費用每人1200元，信眾可透過台北霞海城隍廟報名專頁填妥基本資料，並可透過LINE Pay使用LINE Pay Money帳戶，或已綁定的任一發卡銀行信用卡或簽帳金融卡線上直接付款，即可完成報名。

法會圓滿後，廟方會將食品、生活用品分別致贈給養老院、孤兒院等慈善單位或其他有需要的偏鄉，祈求心靈平安同時兼做公益，同時公益慈善捐贈部分也可以線上捐款。