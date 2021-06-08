曾進市政府！北市傳1名產發局公務員確診 衛生局急匡列

台北市政府今晚間爆出產發局1女性公務員確診消息，外傳她5月底因身體不適前往快篩及PCR檢測，儘管快篩結果陰性，但今日PCR結果卻為陽性，該名人員雖幾乎都居家辦公，但6月4日曾到北市府產發局內拿資料，北市衛生局已匡列相關人員，產發局也已進行防疫標準流程。

產發局主秘劉寶緞證實，確診人員5月底因身體不適，自行前往快篩及PCR檢測，當時快篩結果為陰性，但今日PCR結果出爐卻是陽性，產發局今下午接獲通報後，即刻啟動北市擬定的防疫標準流程。

劉寶緞指出，從5月中旬至迄今，進入北市府都須戴口罩，該名人員也有遵循相關規定；產發局已進行分流居家辦公，該確診女公務員屬居家辦公狀況，雖6月4日有進市府拿資料，但全程都有戴口罩。

目前產發局已將所有名冊、座位圖送至衛生局進行匡列，距離確診女公務員座位較近的人員，也都採居家辦公。

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