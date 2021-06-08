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防疫宅在家花更多 新北消費物價直直漲

中央社 / 新北8日電

疫情影響，民眾宅在家或居家辦公防疫。但根據統計，民眾開支並未因為防疫而減少，仍持續增加，若以家戶每月7萬元支出計算，5月較去年同期增加1419元開支。

新北市主計處表示，5月物價較4月上漲，主因受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，蔬菜及水果需求增加而分別上漲，再加上房租及燃氣價格調漲所致，以及今年初開徵污水下水道使用費。

新北主計處統計指出，5月份CPI為103.67，較上月103.34漲幅0.32%，較去年同期101.61漲幅2.03%；同時也是CPI年增率今年連5個月較去年同期上漲，分別是今年1月較去年1月漲0.33%，2月漲0.81%，3月漲1.19%，4月漲1.62%，5月漲2.03%。

主計處表示，7大類指標的統計數據全數同步上揚；其中，交通及通訊類因油料費上漲而增加649元，居住類因房租上漲及水費開徵污水下水道使用費而增加293元。

疫情

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