新北召集165位校護支援防疫 關懷居家隔離及確診民眾

國內疫情持續延燒，新北市面臨確診個案數增多狀況，衛生體系業務負荷沉重，教育局從5月26日起至今已募集了165位學校護理師支援防疫前線，累績約442人次不分日夜進駐支援衛生局及板橋、新莊、中和、三重、土城、樹林、淡水、汐止及蘆洲等各區衛生所的防疫工作。

新莊頭前國小校護、新北市學校護理人員協會理事長吳秀汝表示，在疫情升溫時，校護們紛紛表達主動協助的意願，在看到教育局的徵詢公文後，馬上號召大家站出來，短短幾天內募集上百位投入防疫戰鬥行列。

吳秀汝說，許多學校校護都來自衛生所或醫療院所，對第一線醫療人員的辛勞感同身受，也很感恩還有機會與能力回到衛生單位來守護全民健康，更希望藉由大家的力量讓疫情控制。

民義國小護理師劉素華分享，在衛生局支援工作主要是打電話給患者了解目前症狀，評估患者嚴重度進行分流，例如輕度的在家隔離、中度的送往防疫旅館或醫院接受照護，重度患者則需到醫院接受治療，還要仔細聆聽個案訴求並適時給予安慰，降低民眾不安情緒。

教育局長張明文表示，支援防疫工作即將邁入第3週，校護們除平日上班時間，也支援夜班及假日班時段。校護們透過電話提供專業的醫療照護建議，讓需進行隔離及確診的民眾，在慌亂中得到指引並了解如何正確保護自身及家人的健康的方式，更重要的是藉由校護們關懷與叮嚀，讓這些遇到緊急狀況的民眾得到一份安心的力量。