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計程車外送餐媒合平台 柯文哲：化危機為轉機明將討論

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲說，最近聽說有電商業績成長五倍，危機就是轉機，明天會討論，看怎麼將計程車人力轉到物流，會盡快訂定一個方法出來。圖／北市府提供
台北市長柯文哲說，最近聽說有電商業績成長五倍，危機就是轉機，明天會討論，看怎麼將計程車人力轉到物流，會盡快訂定一個方法出來。圖／北市府提供

高雄市結合1千多家餐飲業者與5千位計程車小黃協助宅配送餐。對於台北市是否也要推動計程車外送餐媒合平台？台北市長柯文哲說，最近聽說有電商業績成長五倍，危機就是轉機，明天會討論，看怎麼將計程車人力轉到物流，會盡快訂定一個方法出來。

柯文哲說，台北市市場人流多，北市府本來要發展電商加物流，疏散市場人流，後來發現，聽說PChome5月15日之後，業績成長五倍，最近台北市的外送快遞行業，停止運送生鮮食品。

柯說，這也是一樣，常常危機就是轉機，這次的新冠肺炎危機，造成很多行業遭受打擊，不過倒過來，電商物流上升，北市府明天會討論，看怎麼將計程車人力轉到物流，這可以考慮看看。至於怎麼做，法令、保險怎麼做，會盡快訂定一個方法出來。

北市 計程車 柯文哲 電商

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