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北市快篩隊昨萬華快篩2人PCR陽性 明赴環南市場快篩

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市的機動快篩隊，昨天七日到萬華某社區快篩，一共檢67人，PCR陽性 2人，預計6月9日及11日將赴環南市場快篩。圖／北市府提供
台北市的機動快篩隊，昨天七日到萬華某社區快篩，一共檢67人，PCR陽性 2人，預計6月9日及11日將赴環南市場快篩。圖／北市府提供

國內今新增219例本土確診，22例死亡，其中台北市新增54例。台北市長柯文哲今公布北市企業快篩原則，柯說，若企業要快篩，要由醫事人員操作，但企業快篩不能自掃門前雪，若有陽性，後面24小時需要通報衛生局並進行PCR檢測，成為公衛一部分，需要備妥後送醫院及專責防疫旅館。

至於台北市的機動快篩隊，昨天7日到萬華某社區快篩，一共檢67人，PCR陽性2人，預計6月9日及11日將赴環南市場快篩。

台北市立聯合醫院副總院長璩大成表示，北市府將疫情分成熱區、冷區，防疫戰略是「熱區圍堵、冷區殲滅」。其中熱區圍堵提出的策略，就是將邊界圍堵起來，所以萬華周邊設置中興院區、和平院區、剝皮寮定點快篩站。

另外，北市府也依科技大數據防疫，針對地形、人數、家戶密集標準，尋找固定的熱點派出機動防疫快篩隊，也篩出確診個案。至於目前疫情狀況，熱區有減溫，但相對冷區就有所謂的熱點，北市府將針對熱點，逐步派出機動快篩隊；大範圍的冷區就是精準疫調、溯源，追溯可能的感染源，將可能的確診者，找出來處理。

北市副市長黃珊珊也表示，台北市機動快篩隊的出動原則，是需要有大規模快篩需求，以上次文化大學為例，因文大有大規模快篩需求，北市府也不希望人員大規模移動，所以派出快篩隊。

至於若有企業因內部員工確診，需要申請快篩隊，黃珊珊說，企業要申請機動快篩，首先需要100人以上，另外還需先造冊好，這樣才會快。若是在台北市區的企業，只要通報北市府，北市府也可透過防疫巴士，將要快篩的人載到固定快篩站。

對於台北市機動快篩隊這幾天會在環南市場快篩，黃珊珊說，萬華因現在還是重要熱區，加上有兩個重要地點，包括第一漁果及農產公司，都是大台北民生供給必須的拍賣場，不管第三、第四警戒，都不能停止民生物資拍賣，這兩處是重中之重，會先到這兩個地點快篩。

機動快篩隊出動原則，需要先造冊，因需先針對造冊製作條碼，沒有辦法隨機讓大家快篩，不同快篩站有電腦設備，機動快篩隊需要事先造冊，才能執行快篩作業。

快篩 北市 黃珊珊

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