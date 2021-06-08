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外攤市場增管制範圍 瑞芳公所籲一週來一次

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳區中正路上的外攤市場擴增汽機車管制範圍，公所也呼籲採買民眾一週只來採買一次。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區中正路上的外攤市場擴增汽機車管制範圍，公所也呼籲採買民眾一週只來採買一次。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區中正路上的外攤市場，民族街口至瑞芳戶政事務所前的路段因未進行管制，採買民眾改來此群聚，為此瑞芳區公所在本週擴增汽機車管制範圍，避免民眾騎車順便購物的習慣，並且因端午連假將至，公所也呼籲採買民眾在一小時內採買完畢，一週只來採買一次，並且一次買齊。

瑞芳分局行政組長秦仕緯表示，瑞芳區公所自六月份開始管控中正路的外攤市場後，瑞芳警分局也積極配合取締未戴好口罩的民眾，而汽機車管制範圍也從民生街口到民族街口，延伸至戶政事務所前的路段，才剛實施，週二開市便時有機車騎士闖入被員警攔下來，端午節將至，警分局也會增加人力在東北角四鄉鎮的市場巡察，也請民眾多配合防疫管制。

瑞芳區公所主秘童冠璋表示，今(8)日新北市市場處也前來關心瑞芳區市場的防疫狀況，包括外攤市場已在公所的宣導下，各攤都有酒精消毒及實聯制措施，而瑞芳第一市場也僅保留前後兩出入口做實聯制管控，從上午7時至12時，請民眾進出都要積極配合並量體溫、消毒，並且呼籲大家一次買齊，一週只來採買一次，以減少群聚的狀況。

瑞芳 實聯制

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