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清潔隊防疫添助力 汐止議員送防護面罩

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪媒合社會資源，將300個面罩送到汐止清潔隊。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪媒合社會資源，將300個面罩送到汐止清潔隊。 圖／觀天下有線電視提供

本土疫情嚴峻，防疫人員真的很辛苦，其中清潔隊員清運垃圾還要忙著消毒，為了讓站在第一線的人員多一層防護，新北市議員張錦豪媒合社會資源，今(8)日將300個面罩送到汐止清潔隊，感謝他們辛苦付出，為他們加油打氣。

新北市議員張錦豪表示，清潔隊在這段防疫期間相當的辛苦，需要到鄰里社區去做消毒，所以，也媒合友人捐贈防護面罩，第一時間也想到汐止清潔隊200多位的隊員，希望他們站在防疫第一線能夠多一層保護，送了300個面罩，盡綿帛之力，讓清潔隊員提升自己的安全防護。

汐止清潔隊班長蘇先生說，感謝張錦豪議員這次送了很多的防護面罩，疫情期間局裡發了口罩、護目鏡，這次有了面罩可以增加工作上的安全性以及便利性。

汐止 疫情

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