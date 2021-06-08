疫情期拚防疫 淡水衛生所線上看診零接觸

疫情嚴峻，第一線醫護及防疫人員全力對抗疫情，如果有疾病需要就醫或追蹤怎麼辦?因此，新北市淡水區衛生所從上個月底開始，就推廣線上網路看診服務，包括門診病人及慢性病個案，使用line通訊軟體，讓民眾用手機加入，就可以與醫師進行視訊看診，相當方便。

從疫情嚴峻以來，所有第一線醫護及防疫人員都沒有停歇，全力對抗疫情。不過在這個時候，如果有疾病需要就醫或追蹤怎麼辦，新北市淡水區衛生所，從上個月底開始，就推廣線上網路看診服務，主任表示，包括門診病人，慢性病個案，另外還有居家隔離或居家檢疫的民眾都能夠使用線上診療。

其實過去在衛生所有許多拖打疫苗的服務，未來也會持續接進，另外還有追蹤居家隔離或居家檢疫的民眾，為了不影響一般民眾來到衛生所看診，因此使用line通訊軟體，讓民眾用手機加入，就可以與醫師進行視訊看診。

淡水區衛生所主任江佳錡表示，民眾只要在家有簡單的通訊軟體，並且準備好健保卡，在與醫師約定好的時間，開啟視訊通話，就可以進行視訊看診，而這樣讓民眾不用出門就可以解決健康上的問題，也減少被感染新冠病毒的風險。