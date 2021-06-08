疫情期拚防疫 淡水衛生所線上看診零接觸
疫情嚴峻，第一線醫護及防疫人員全力對抗疫情，如果有疾病需要就醫或追蹤怎麼辦?因此，新北市淡水區衛生所從上個月底開始，就推廣線上網路看診服務，包括門診病人及慢性病個案，使用line通訊軟體，讓民眾用手機加入，就可以與醫師進行視訊看診，相當方便。
從疫情嚴峻以來，所有第一線醫護及防疫人員都沒有停歇，全力對抗疫情。不過在這個時候，如果有疾病需要就醫或追蹤怎麼辦，新北市淡水區衛生所，從上個月底開始，就推廣線上網路看診服務，主任表示，包括門診病人，慢性病個案，另外還有居家隔離或居家檢疫的民眾都能夠使用線上診療。
其實過去在衛生所有許多拖打疫苗的服務，未來也會持續接進，另外還有追蹤居家隔離或居家檢疫的民眾，為了不影響一般民眾來到衛生所看診，因此使用line通訊軟體，讓民眾用手機加入，就可以與醫師進行視訊看診。
淡水區衛生所主任江佳錡表示，民眾只要在家有簡單的通訊軟體，並且準備好健保卡，在與醫師約定好的時間，開啟視訊通話，就可以進行視訊看診，而這樣讓民眾不用出門就可以解決健康上的問題，也減少被感染新冠病毒的風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言