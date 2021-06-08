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汐止快篩站每天限200人 現場名額秒殺

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區成立體育場機動快篩站，一天服務200人，現場開放的20個名額，排隊人數就已經超過。。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區成立體育場機動快篩站，一天服務200人，現場開放的20個名額，排隊人數就已經超過。。 圖／觀天下有線電視提供

本土疫情嚴峻，汐止區也在今(8)日成立體育場機動快篩站，一天服務200人，除了網路預約，現場開放的20個名額，一早八點還沒開始的排隊人數就已經超過20人，有民眾說，因為自己都要通勤上班，坐火車會經過萬華板橋，所以，上網預約來篩檢，比較安心。

民眾說一直很期待有這個快篩，其實很擔憂自己的身體狀況，尤其自己年紀大了更擔心，所以，一收到訊息馬上就預約，也一大早就來排隊快篩。也有民眾說還是要來確定一下自己是否有感染，因為現在很多是無症狀的，不知道自己到底怎麼樣，來篩比較放心。

汐止區長陳健民指出，今天是汐止篩檢站第一天正式開始，現場不到八點就有民眾來排隊，而現場名額20人，在早上八點排隊的就已經超過20個人了，還是要呼籲民眾用網路掛號，網路掛號名額有180個，現場才20個，希望民眾利用網路掛號，協助做人潮的分流。

至於快篩站服務到什麼時候，陳健民說，會看整個快篩的結果，因為目前新北市已經設到36個快篩的點，汐止這邊也會持續做觀察。那今天第一天也有許多民眾現場詢問，還是要鼓勵民眾用網路報名的方式。

快篩 汐止

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