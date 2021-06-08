擔心買粽有人潮 石門區長籲疫情後再來買

每年越是接近端午節，台二線上的石門區各家肉粽業者就會出現買粽人潮，今年不少店家因應防疫縮短了營業時間，或是提前採取網購服務，區公所除輔導店家做好防疫分流與實聯制，還是要呼籲民眾，防疫優先，石門粽雖然好吃，但不必擠在端午節前來採購，等疫情過去再來品嚐，才是保護自己也守護家人。

石門區長林俊宏指出，傳統假期端午節，石門以肉粽為特產、特色，在防疫升三級的時刻，區公所就輔導店家嚴格採取實名制以及規劃排隊分流措施，隨著節日接近開始出現買粽人潮，碰上疫情嚴峻，公所與員警每天都到現場加強巡查避免群聚。

名粽業者今年採取現場預約分時段取貨的方式，讓買粽民眾先點單，在指定時段來取貨，等候的時間都勸導民眾不要群聚，回到車上等待，而要進入店面拿肉粽也需要先行實名制、量測體溫，現場還有工作人員在確保民眾都要遵守防疫的社交距離以及避免群聚的情況發生。

石門區長林俊宏表示，每年越是接近端午節，石門台二線上的各家肉粽業者就會出現買粽人潮，今年不少店家因應防疫縮短了營業時間，或是提前採取網購服務，不過當傳統三大重要節日碰上疫情嚴峻，還是呼籲民眾，防疫優先，石門粽雖然好吃，但不必擠在端午節前來採購，等疫情過去再來品嚐，保護自己也守護家人。