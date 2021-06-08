北市診所醫護跑新北打疫苗？ 北市：不可能

傳出有台北市基層診所醫護因為等不及，已經跑去新北施打疫苗，台北市衛生局長黃世傑表示，不可能。至於為什麼有些醫護後來沒打疫苗？黃世傑也坦言，因莫德納5月28日來台，有些醫護對莫德納印象較好，難免影響AZ施打意願與比例。對於某些大醫院還有剩AZ疫苗？黃世傑說，因部分醫院忙防疫，醫護要依排班，所以有點慢，不過醫院都承諾，明天以前，上一批配發的疫苗會全部打完。

對於台北市的疫苗施打爭議，黃世傑說，疫情緊繃，大家都希望快一點打疫苗，中央制定疫苗施打順序，市府希望人員應該打的都打，這是基本原則，不會隨便施打，更不會浪費。

至於中央6月1日開始配發給北市的5.4萬劑疫苗，黃世傑說，北市府當然希望一周內盡快施打，但也要讓外界了解，疫苗施打不是搶速度，但當然越快越好。

黃世傑提到，北市府的疫苗施打原則，是該打都會施打，其中第二、第三類防疫高風險人員的造冊沒問題，醫院部分，也是根據需要配發，對於外界質疑，為什麼大醫院的疫苗還有剩？黃表示，這是因為部分醫院因忙著防疫，醫護都要依照順序排班，所以有點慢的情形，不過醫院都承諾，明天以前配發的疫苗會全部打完。

至於基層診所部分，黃表示，因也是擔負重要防疫工作，也會造冊請他們施打，不過同仁告知，約僅有54%的人來施打，若有剩，就依照順序造冊，再請他們打。

黃世傑表示，台北市政府疫苗不會浪費，也不是比速度而已，陸陸續續都會打完。至於傳出有台北市醫生到新北施打疫苗？黃說，同仁回報給他的訊息，表示這不可能，新北要施打疫苗的醫事人員，這需要執業登記在新北才可以打，這是網路的說法，需要去求證。

黃世傑說，台北市的醫事人員，需要打疫苗的都優先施打，至於為什麼有些人後來沒打？黃世傑也坦言，因為莫德納5月28日來台，大家都清楚，醫事人員對莫德納印象比較好，難免會影響施打意願與比例，至於新一批莫德納疫苗，中央明天將直接撥到醫院去。

黃世傑表示，原本柯市長認為，上一批沒有打完的醫院就不給莫德納，結果中央直接撥到醫院去，這一部分有點亂，不過北市府會盡量將疫苗，打在需要的人身上，最終來說，全國人民期待有更多的疫苗，可以讓全國7成以上民眾可以打兩劑，而不是計較哪一個縣市打比較快，黃說「放心好了，這些疫苗都會打完，而且是打在需要打的人身上」。

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