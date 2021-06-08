分流購物第二日展現效果 北市濱江市場人潮少一半

台北市長柯文哲日前宣布民眾到市場、賣場與超市必須要依身份證字號尾數進行分流管制，避免群聚。對此，濱江市場攤販表示，市場內的人潮今天就少了一半，還是有些效果；而排隊進入賣場的民眾則說，政府防疫措施都會配合，不會覺得太麻煩。

台北市本土個案持續上升，雖然民眾都宅在家防疫，熱門景點也不見人潮，但民生必須的傳統市場、超市或大賣場反而成了群聚熱點，原本架設在各市場的即時影像也管不了，柯文哲日前宣布民眾必須依照身份證字號尾數單雙號分流採買，否則將開罰。

今日是分流採買第二日，透過即時影像畫面，濱江市場的人潮確實不如以往多，自治理會事長陳威遠表示，週二是市場人潮較多的日子，但今天上午人潮少了一半左右，每個攤商都哀聲嘆氣，也不確定是濱江市場一直被報導還是分流真起作用顧客才變少，但市場成為焦點確實降低民眾購買意願。

永春市場自治會會長黃秀玉說，市場內外人潮都有減少，路變得比較寬，車輛通行順暢，但其實看平日沒什麼效果，畢竟六日才有強制分流，這週末適逢端午節，要觀察六日採購人潮才會知道分流有無效果。

不過黃秀玉也說，不少婆婆媽媽出門都不會帶身份證，常常會忘記，有時候就直接在門口喊自己要買的食材，攤商送到門口也方便些，不用擔心市場內發生群聚。

雙和市場部分，自治會會長戴紹宗指出，今天雖然不是尖峰日，沒有警察管制，但人潮還是比平常少了2成左右，民眾似乎也沒有買特別多東西，所以生意還是有掉下來，要等到周五、周六、周日的尖峰日，才能觀察分流是否有成效。