快訊

人頭戶房貸爆28戶核3.5億！金管會出手重罰兆豐銀千萬

水流屍打撈上岸確診新冠肺炎 生前發燒曾到車行歸還租金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

分流購物第二日展現效果 北市濱江市場人潮少一半

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市分流採買第二日，濱江市場少了一半的人潮；照片為市場示意圖。記者林伯東／攝影
北市分流採買第二日，濱江市場少了一半的人潮；照片為市場示意圖。記者林伯東／攝影

北市柯文哲日前宣布民眾到市場、賣場與超市必須要依身份證字號尾數進行分流管制，避免群聚。對此，濱江市場攤販表示，市場內的人潮今天就少了一半，還是有些效果；而排隊進入賣場的民眾則說，政府防疫措施都會配合，不會覺得太麻煩。

台北市本土個案持續上升，雖然民眾都宅在家防疫，熱門景點也不見人潮，但民生必須的傳統市場、超市或大賣場反而成了群聚熱點，原本架設在各市場的即時影像也管不了，柯文哲日前宣布民眾必須依照身份證字號尾數單雙號分流採買，否則將開罰。

今日是分流採買第二日，透過即時影像畫面，濱江市場的人潮確實不如以往多，自治理會事長陳威遠表示，週二是市場人潮較多的日子，但今天上午人潮少了一半左右，每個攤商都哀聲嘆氣，也不確定是濱江市場一直被報導還是分流真起作用顧客才變少，但市場成為焦點確實降低民眾購買意願。

永春市場自治會會長黃秀玉說，市場內外人潮都有減少，路變得比較寬，車輛通行順暢，但其實看平日沒什麼效果，畢竟六日才有強制分流，這週末適逢端午節，要觀察六日採購人潮才會知道分流有無效果。

不過黃秀玉也說，不少婆婆媽媽出門都不會帶身份證，常常會忘記，有時候就直接在門口喊自己要買的食材，攤商送到門口也方便些，不用擔心市場內發生群聚。

雙和市場部分，自治會會長戴紹宗指出，今天雖然不是尖峰日，沒有警察管制，但人潮還是比平常少了2成左右，民眾似乎也沒有買特別多東西，所以生意還是有掉下來，要等到周五、周六、周日的尖峰日，才能觀察分流是否有成效。

柯文哲 北市 警察 傳統市場

延伸閱讀

響應「小英給我疫苗」活動 男騎士誤催油門撞傷北市警

苗栗縣政府防疫捐款 TBC捐500萬元

議員爆診所醫護亟待接種 北市：研擬協助方案中

簡舒培爆：有北市診所醫生等不及 已跨區跑新北打疫苗

相關新聞

最美魚販響應醫護徵召卻被酸騙疫苗 北市聯醫曝落選原因

有「最美魚販」之稱的劉心語（阿澎），擁有外科加護病房經驗，台北市長柯文哲上月發出徵召令後也即刻響應，投身防疫工作，但卻在...

分流購物第二日展現效果 北市濱江市場人潮少一半

台北市長柯文哲日前宣布民眾到市場、賣場與超市必須要依身份證字號尾數進行分流管制，避免群聚。對此，濱江市場攤販表示，市場內...

又一名店收攤！ 新莊手扒雞「香雞城」宣布無限期停業

疫情嚴峻，嚴重影響餐飲業者生計。新北市新莊手扒雞名店「香雞城」今日在臉書宣布，龐大的店面經不起沒有內用收入的衝擊，加上政...

新北市交通局祭優惠 手機繳停車費就有折扣

全國三級警戒，新北市交通局盼減少民眾出門次數，祭出繳款優惠，鼓勵民眾使用行動支付繳交路邊停車費，同時展延繳納期限。另外車...

防疫旅館缺物資 應曉薇：北市府應補給

疫情未紓緩，北市防疫專責旅館人員物資不足，台北市應曉薇議員表示，專責旅館的醫護及工作人員因工作內容包含醫護、送餐、收垃圾...

不只送便當 西門町茶飲店連10天每日300杯送萬華醫護

台北市議員應曉薇從5月下旬起結合西門商圈在地商家，連續數天捐贈上百個便當至萬華區週邊的醫療院所，另有茶飲店也響應，今年在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。