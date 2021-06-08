最美魚販響應醫護徵召卻被酸騙疫苗 北市聯醫曝落選原因

有「最美魚販」之稱的劉心語（阿澎），擁有外科加護病房經驗，台北市長柯文哲上月發出徵召令後也即刻響應，投身防疫工作，但卻在打完疫苗、結束受訓後，就在臉書發文感嘆要打包回府，稱打完疫苗發燒，「身體太差才沒上」，引發網友批評「騙疫苗」，台北市聯合醫院說明，劉是綜合評分未過，與打疫苗發燒無關。

劉心語昨日再度於臉書發文表示，自己通過第一關面試後被告知要實習3天，打了疫苗後就去現場與學姊一起學習，包含穿著全套隔離衣PPE上場照護病患，第3天接受筆試及術科，與大家對完答案後，「心裡覺得穩穩的」，直到6日才知道並沒被錄取？

劉心語指出，他們那一梯共有8個人，只有3個人被錄取，經了解發現，錄取的3個人完全沒有發燒症狀，剩下5人包含她都有發燒症狀，「應該是嫌我身體太差才沒上」。劉表示，明明退燒後才去實習，自責「浪費一劑疫苗」，懇求若有辦法讓她馬上去前線支援，可以跟她說。

北市聯醫說明，報名退職醫護人員徵召令的醫護，受詢期間有機會接觸確診病患，因此首日教室授課結束後，就會安排施打新冠肺炎疫苗。受訓期間會針對醫護在教室及臨床實務進行評分，項目包含體力、操作面、抗壓性、適應狀況等，全通過者才能留在前線協助防疫工作。