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又一名店收攤！ 新莊手扒雞「香雞城」宣布無限期停業
疫情嚴峻，嚴重影響餐飲業者生計。新北市新莊手扒雞名店「香雞城」今日在臉書宣布，龐大的店面經不起沒有內用收入的衝擊，加上政府呼籲不要團聚，在這樣的時刻，他們的產品很難生存，只好忍痛決定從即日起無限期停業。
全台三級警戒，餐廳不能內用，業者靠著外帶、外送硬撐，收入銳減，近期已有些業者撐不下去，直接收攤。
香雞城今日在臉書貼文表示，他們的代表商品「手扒雞」，是個為了讓大家分食共享而生的商品，他們以堅持全雞用手直接分食的形式走紅全台。
但現在疫情遲遲不見曙光，不斷攀高的確診人數，讓恢復營業的希望不斷被澆熄，雖然有些民眾希望我們以外帶的形式撐過這段艱難的時刻，但香雞城一直以來都代表著「團聚」，不論是寬闊的內用區、屬於孩子們的遊戲天地，還是幫助行動不方便的無障礙設施，都是為了讓所有人能無慮的在店內同樂，這些美好如今都化作沉重的負擔。
香雞城指出，龐大的店面經不起沒有內用收入的衝擊，尤其才挺過去年疫情的影響，營運狀況正逐漸轉好的狀況下，馬上又面臨毫無收入的困境。且疫情期間，「政府大力呼籲不要團聚，甚至建議在家用餐時也不要同桌，在這樣的時刻並不是很適合這樣的商品，這也是我們沒有力推外帶外送的原因之一。
香雞城表示，雖然不希望任何支持他們的雞迷受到傷害，但店家真的沒辦法再以這種方式撐下去，希望大家理解並原諒他們為何做出無限期停業這個沉重的決定。
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