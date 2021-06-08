掃QR-code實聯成為生活日常 網曝各種奇形怪況掃到心累

疫情嚴峻，外出掃實聯制QR-code，紀錄足跡，已經成為大家的日常，懷舊達人張哲生在臉書po文表示，有店家把QR-code貼得超高、前面又放一大堆東西，網友回應「可能只有姚明才掃得到」。網友也紛紛分享，指出有的些店家貼在電動門上也很難掃、或是貼一大堆根本不知道掃哪一個才好，種種奇形怪狀，只希望店家能將心比心，讓大家掃得方便、防疫才能做的更好。

張哲生並在臉書分享一張照片，是位在台北市和平西路與南昌路口的屈臣氏，店家把QR-code貼在玻璃門的最上方，前面還有一大堆商品，讓顧客進門時，不知該怎麼掃描。

有網友分享自己去電信公司，商家把QR-code貼在電動門上，一靠近就會開門，掃描的人要跟著很快速的移動手機，否則根本掃不到，「實在掃到心累」

也有網友表示，有不是在電動門上，但離電動門很近，靠近掃描，電動門就會跟著開開關關，如果自己動作不快一點，門一直叮咚叮咚地響，很不好意思。

還有網友表示，有的商家可能怕QR-code損壞、淋溼，很貼心地用塑膠袋或是護卡膜把QR-code包起來再貼上，但塑膠會反光，反而因此很難掃，自己就有掃了兩分鐘才成功的經驗，發現店員躲在門後面偷笑，可能很多顧客都跟他的情況一樣吧。

網友還曾遇過一個門口貼了好幾張QR-code，不知道要掃哪一張，有的根本就不是實聯制QR-code，而是店家舉辦的活動、特賣等，或是加入會員的，掃進去才知道不是，很浪費時間。

也有網友抱怨商家的QR-code不是正常的大小，非常小的根本就很難掃。但也有店家的QR-code很大，網友表示台北大同區的家樂福，從手扶梯下來正前方牆壁上就有超大的QR-code，遠遠就能辨識，還沒到一樓地面前，就已經掃好。

有的網友掃到不耐煩，表示「現在乾脆都直接開簡訊，輸入店家的15碼，再傳給1922反而更快」