新北市交通局祭優惠 手機繳停車費就有折扣

全國三級警戒，新北市交通局盼減少民眾出門次數，祭出繳款優惠，鼓勵民眾使用行動支付繳交路邊停車費，同時展延繳納期限。另外車輛定檢日也將將順延一個月，盼民眾能在警界結束後再去辦理驗車。

交通局希望利用電子科技來減少民眾外出次數，降低感染風險，現在民眾只要使用行動支付繳交停車費，每2筆就可現折5元，新用戶還能再享90天停車費88折優惠。

交通局停車營運科科長許芫綺補充，市府不只提供優惠，從5月15日開立的新北市路邊停車繳費通知單及補繳通知單，繳費期限都從6月28日向後展延1個月，展延期間也可利用行動支付享優惠。

交通局盼鼓勵民眾用手機下載行動支付APP （Pi拍錢包、歐付寶、街口支付、停車大聲公、車麻吉、橘子支付、一卡通、萬付通及遠傳Friday錢包），綁定信用卡繳納路邊停車費，不僅省去出門麻煩，降低染疫風險。

新北市交通裁決處也表示，現在只要車輛定檢期間在三級警戒期間的自用小型車及大型重型機車，驗車時間都能自動順延至警戒解除後1個月內再行辦理。

若民眾因居家隔離、檢疫或確診等原因，無法在期限內完成驗車，可於原因結束後6個月內憑相關證明文件完成驗車；如民眾對車輛定檢有疑義，可向各監理機關洽詢。