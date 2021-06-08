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防疫旅館缺物資 應曉薇：北市府應補給
疫情未紓緩，北市防疫專責旅館人員物資不足，台北市應曉薇議員表示，專責旅館的醫護及工作人員因工作內容包含醫護、送餐、收垃圾、房間清潔、消毒等，因全程需要穿著防護衣，工作量龐大，忙碌的時候無法吃正餐，只能在工作期間吃點心或乾糧果腹，乾糧及基本物資不足，應盡速進行防疫旅館物資補給作業，不要讓前線人員累倒。
應曉薇也與友人自掏腰包買物資，將百箱的物資送至台北市首間專責防疫旅館凱撒飯店，並由醫務長及醫務秘書代表工作人員接受物資，盼能讓第一線防疫工作人員無後顧之憂，可以更全面守護民眾健康安全。
應曉薇指出，據觀傳局提供的資料，至6月6日止，台北市防疫旅館共計有103家、房間數6336間，空房數1733間。至5月29日的統計資料，衛生局所管轄的加強版防疫專責旅館共計有7家，房間數約1060間，但目前加強版防疫型旅館的物資不夠。
應曉薇表示，想要發發揮愛心捐贈物資的市民朋友，可以聯繫台北市政府聯合醫院，聯繫公關陳慈惠主任(0979309505)。另外，萬華社福中心有收受許多物資，也應在防疫萬全準備下將物資、防疫用品盡快轉送，若人手不足可請里長、民間團體代為協助，勿辜負捐贈人愛心。
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