不只送便當 西門町茶飲店連10天每日300杯送萬華醫護

台北市議員應曉薇從5月下旬起結合西門商圈在地商家，連續數天捐贈上百個便當至萬華區週邊的醫療院所，另有茶飲店也響應，今年在西門町開幕的「凰上您好」茶飲店，雖然受到疫情衝擊，從昨天起連續10天，每日送300杯飲料給萬華區快篩站醫護、警、消及環保人員，以及國軍三軍總醫院各院區醫護。

應曉薇指出，這一次的年輕店家老闆送茶飲給醫護的服務，是延續西門町送便當的愛心延伸，除了「凰上您好」茶飲店，深耕西門將近40年的韓式火鍋笑月小館代表郭紀言，以及現任馬來西亞僑務委員康耀忠獨子康家瑋，也主動參與，期望藉由年輕人的善心及熱情，讓沉悶已久的都市注入愛心與活力。

余鍇丞表示，這次為第一線防疫人員送上手搖飲的構想，是在好友的通訊群組「屁哥企業聯盟」披露後，獲得熱烈迴響，迅速達到計畫捐贈數量，透過應曉薇議員居中協調，昨天起連續10天，每日親送300杯飲料給萬華區醫護、警消人員。