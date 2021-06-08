新北市立圖書館推線上體驗俄羅斯文化 在家防疫不無聊

因疫情升溫不能出國，在家裡也可以跟俄羅斯男高音一起玩音樂遊戲，新北市立圖書館與中華民國遊戲協會共同合作，從6月11日開始，每周五晚上8時，推出一連四周的免費「玩轉俄羅斯」線上文化體驗活動，只要在指定時間上線，便可以和俄羅斯老師互動，認識俄羅斯傳統童玩與文化。

6月12日是俄羅斯國慶日，為了讓停課在家的兒童、青少年與家長不用出國，也可以體驗國際文化，新北市立圖書館與中華民國遊戲協會合作，在6月份推出「玩轉俄羅斯」線上文化體驗活動，透過國際連線的方式，讓親子能和老師即時互動，透過音樂與遊戲，讓孩子防疫宅在家，一點也不無聊。

新北市立圖書館館長王錦華表示，此次「玩轉俄羅斯」線上文化體驗活動，從6月11日開始，一共有4場次，活動內容分別是6月11日俄羅斯傳統玩具、6月18日俄羅斯團康遊戲、6月25日俄羅斯動畫彩繪、以及7月2日俄羅斯童謠音樂。詳細活動資訊請至新北市立圖書館官網或FB粉絲專頁查詢，洽詢電話(02)2293-2114。

此次帶大家體驗的俄羅斯籍老師羅子毅（Roman Shapiro），除了是美聲男高音，同時也是捷克馬薩里克大學中文系副教授，說得一口流利的中文，更精通俄、英、中、法、義、德、西、希伯來、捷克語等9國語言，旅居世界各地，曾赴以色列、中國、英國、波蘭、捷克等地，舉辦多場獨唱會，甚至曾擔任導遊，遠赴南、北極歌唱演出，2020年受國家圖書館漢學研究中心獎助，前來台灣進行漢學研究，同時任教於台北市立大學中國語文學系。