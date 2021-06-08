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物流業者不得上樓？ 新北市未強制規定
疫情當前無論外送員、宅配員都希望能無接觸送達住家，新北市1名高小姐透露，先前物流公司到樓下時她因身體不適，希望物流士能拿上樓，但物流士以新北市公告為由表示不能上樓。經發局指出，目前以呼籲物流業者暫停上樓，若遇特殊狀況還是能上樓投遞。
新北市長侯友宜今日視察新竹物流位於三重區的營業所，表示現在疫情延燒，大量消費通路從線下變線上，形成宅經濟發燒，一時間物流配送量大增。
侯友宜認為，物流業者除增加人力消化配送量外，透過宅配與科技結合，也能落實無接觸防疫措施，達到兼顧消費者權益及員工健康安全雙贏。
新竹物流上月27日推出全國首創「科技防疫，宅配零接觸」，民眾可藉由QRcode簽收，或是簡訊拍照簽收，過程皆為零接觸。
至於物流士能否上樓，經發局回應，上月19日已函文給各物流業者，配合三級警戒，物流士得暫停上樓投遞，要在到達前先以公務手機連絡收件人是否在家，不過遇上特殊情形如孕婦、弱勢行動不便者等，仍可上樓。
高小姐表示，自己因生理期來不舒服，當下才會希望物流士能幫忙拿上樓；有物流士指出，現在疫情嚴峻，大家都會怕接觸陌生人，能不上樓就不上樓。經發局則說，暫停上樓是呼籲，若非特殊狀況物流業者上樓投遞，並不會因此開罰。
經發局補充，業者使用PDA投遞簽收改以照相取代數位簽收、暫停貨到付款現金交易等零接觸防疫措施，減少接觸風險，同時請業者落實投遞作業全程配戴口罩及相關防護設備，以及加強人員出勤前防疫宣導，事後加強設備消毒與落實員工健康監測。
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